Slavné jméno? To Schumachera rychlým neudělá, ví Todt

Hvězda Micka Schumachera, syna legendárního pilota Formule 1, stoupá stále vzhůru. Mladík loni na podruhé vyhrál formuli 3, letos vstoupí s týmem Prema do Formule 2, z níž je jen krůček ke královně motosportu. Zároveň se stal členem Pilotní akademie Ferrari, v roce 2019 ho čekají dva testy s aktuálním monopostem.

Devatenáctiletý pilot však navzdory slavnému jménu nebude mít jednoduchou cestu "Zeptejte se v jakémkoliv koutu světa, kdo je to Schumacher a dostane odpověď," vyjádřil se manažer Micka Schumachera Nick Todt pro deník Autosprint. "Přidejte k tomuto jménu slovo Ferrari a dostanete něco zvláštního. Mít Micka ve F1 bude něco mimořádného nejen pro jeho rodinu, ale také pro sport, pro Ferrari a pro fanoušky. Byl by to příběh, který začíná od znovu. Bylo by to skvělé pro všechny," těší se Todt na očekávanou budoucí spolupráci.

Jenže jak sám dodává, mladíkova cesta se může zvrtnout. To, že má v genech zakódované excelentní jízdní vlastnosti, v krvi rychlost a nese jméno slavného otce z něj ještě mistra světa nedělá. "Příjmení vás neudělá rychlým. Svou budoucnost si bude muset vystavět sám," dodává Todt.

"Mick junior" chce jít chtít ve šlépějích svého otce, který se stal pětinásobným mistrem světa. Od osudného lyžování v Itálii, kde se vážně zranil, nejsou o zdravotním stavu padesátiletého bývalého pilota konkrétnější informace.

Todt zastupuje i nováčka stáje Ferrari Charlese Leclerca. Stejně jako u Schumachera předpovídá, že to jednadvacetiletý pilot z Monaca nebude mít snadné. Chyba, které se bude muset Charles vyhnout, je být netrpělivý. Má jen 21 let a bude muset zvládnout zklamání z porážky, kterou také pocítí, když dojede druhý," je si manažer vědom úskalí, které čerstvou posilu mohou potkat. " Charles si vždy nastavuje velmi vysoké cíle, ale vsadím se, že to nebude problém," věří svému svěřenci jednačtyřicetiletý Francouz.