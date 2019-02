Stíhá Schumachera? Hamilton na rekord nemyslí, míní Button

Jen dva tituly mistra světa chybí britskému jezdci formule 1 Lewisu Hamiltonovi k překonání rekordu Michaela Schumachera. Legendě královny motosportu se podařilo ovládnout šampionát sedmkrát, čtyřiatřicetiletý pilot se 25. listopadu v Abú Dhabí radoval popáté. Pomalu, ale jistě se tak automobilovému závodníkovi, který je v současné době po nehodě na lyžích připoutaný na lůžko, přibližuje.

Sedmnáctého března vypukne v Austrálii další ročník závodů formule 1. Jako tradičně v posledních letech bude mezi největší favority patřit Lewis Hamilton. Pilot stáje Mercedes bude útočit nejen na svůj šestý titul, ale i na rekordní počet vyhraných šampionátů. Jeho ziskem by překonal držitele pěti triumfů Juana Manuela Fangia a přiblížil se německé legendě.

V něčem už Hamilton Schumachera přece jen překonal. Pole position vyhrál dohromady třiaosmdesátkrát, kdežto rodák z Hürthu jich má na kontě "pouze" osmašedesát. Dotáhnout se na slavného závodníka, jehož zdravotní stav aktuálně není známý, může Hamilton i v počtu vyhraných závodů. Chybí mu k tomu osmnáct závodů.

Zatímco fanoušci i lidé kolem světa rychlých kol si zajímavých čísel všímají, britského jezdce nechávají chladným. Myslí si to Jensen Button, který se pohybuje v přímém kontaktu s Hamiltonem.

"Jak znám Lewise, v jeho případě to není o snaze překonat Michaela. Myslím, že zbožňuje to, jak se formule 1 mění a jaké výzvy nové regule vytvářejí. Jakmile výzvy ustanou, Lewis odejde. Ale vzhledem k tomu, že formule 1 se mění prakticky pořád, vždy bude chtít pokračovat. Pro tento sport je to skvělé," prozradil devětatřicetiletý závodník. Pro Brita je nejspíš mnohem zajímavější čelit nástrahám a přijímat nové výzvy, než překonávat rekordy. Přesto může být "honba" za legendou zajímavá, minimálně z pohledu diváka.