Trénink ovládl Verstappen, Hamilton nadával na trať.

Nezvyklé klimatické podmínky ovlivnily úvodní trénink formulí 1 na Velkou cenu USA. V Austinu bylo pouhých devět stupňů Celsia, navíc většina týmů se soustředila na testování pneumatik na novou sezonu. Trénink ovládli jezdci Red Bullu: nejrychlejší čas zajel Nizozemec Max Verstappen a jeho thajský kolega Alexander Albon skončil třetí.

Až osmý byl Lewis Hamilton, jenž má na dosah šestý titul mistra světa. V nedělní Grand Prix mu ho zaručí nejhůře osmé místo, ale nemusí ani bodovat, pokud jeho jediný rival Valtteri Bottas nezvítězí. Mercedesům dnes očividně o časy nešlo, Bottas obsadil až 17. místo.

Hamiltonovi dělala starost hrbolatá trať. "Některá místa jsou šílená, nevím, jestli je to bezpečné," hlásil do týmového rádia britský pilot. Rád by o víkendu potvrdil, že se mu v Americe daří. V USA vyhrál šest z posledních osmi závodů.

Těsně před Hamiltonem sedmý skončil Charles Leclerc, byť strávil velkou část tréninku v boxu kvůli problémům zřejmě s plynovým pedálem. Druhý trénink začne ve 21:00 SEČ.