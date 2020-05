Vettel končí u Ferrari? Bývalý šampion rozhodnutí nechápe

Bývalý mistr světa formule 1 Jenson Button stále jen těžko vstřebává, že Sebastian Vettel nebude po konci tohoto roku pokračovat u Ferrari. Podle legendárního Brita takový krok od italské stáje nedává příliš smysl.

"Pokud by se ho Ferrari nesnažilo udržet pro další sezonu, byla by to šílenost. Vždyť je to čtyřnásobný mistr světa," řekl Button v pořadu F1 Show.

Německého pilota nahradí u Ferrari Carlos Sainz. Ten vytvoří dvojici s Charlesem Leclercem, s nímž měl Vettel v minulé sezoně několik sporů i přímo na okruhu.

"Musí v tom být něco víc. Nevím, možná nechtějí mít dva jezdce s ambicí být jedničkou týmu. Tak jako tak jsem stále v šoku, že Sebastiana za rok v rudém vozu neuvidíme," pokračoval mistr světa z roku 2009.

"Minulý rok předvedl, že je stále rychlý. Prožil si těžké chvíle, Charlesovi se dařilo a Sebastianovi asi trochu kleslo sebevědomí. Ale později dokázal odpověděť," podotkl Button.

Dvaatřicetiletý Vettel dominoval světu formule 1 mezi lety 2010 a 2013, kdy v monopostu Red Bullu triumfoval čtyřikrát v řadě. V posledních letech ale vládne s pěti tituly ze šesti sezon Lewis Hamilton s Mercedesem.