Vettel nechápe význam selfie. Výjimku udělal s Merkelovou.

Když se deník Bild ptal Sebastiana Vettela, s kým by si nejraději udělal selfie, německý pilot překvapil. Tento druh obdivu totiž nepatří k jeho oblíbeným, mnohem raději si s fanouškem popovídá. Pořizování selfie není nakloněn, koneckonců ani sociální sítě nejsou jeho velkým přítelem. Jednou však udělal výjimku a svou zásadu porušil.

Kdo byla ta, kvůli které měl z pořízení společného snímku radost? "Udělal jsem to před pár lety s Angelou Merkelovou. Nějak jsem to chtěl. Řekl jsem ji: ‚paní Merkelová, omlouvám se, obvykle se mi nelíbí, když o to lidé žádají, ale teď vás musím požádat o selfie," přiznal se Vettel. A jak to dopadlo? Německá kancléřka pilota Ferrari neodmítla.

Vysněný snímek má, po selfie s nikým dalším netouží. Pokud ho požádá fanoušek, většinou neodmítne, ale žádnou velkou radost toho nemá. V rozhovoru před dvěma lety se na obdobné téma rozpovídal. "Lidé přicházejí a ptají se, zda se mohou vyfotit... cvak a jsou pryč," diví se dvaatřicetiletý pitot.

Tyto snímky pro něho postrádají smysl a podle svých slov často přemýšlí nad tím, v čem je jejich hodnota, proč po nich fanoušci touží. Jednoho dychtivce se přímo zeptal. "Řekl mi, že to potřebuje proto, aby našemu setkání věřil jeho přítel. Opáčil jsem, že kamarád by mu přeci měl věřit i bez tohoto důkazu. Asi to nebyl moc důvěryhodný přítel," popisoval historku Vettel.

Ke svým fanouškům je přitom velmi vstřícný, těší ho s někým prohodit pár slov, potřást si rukou. Požádáním o pořízení společné fotografie mu však radost neuděláte.

Ulitý start

Na Vettela je po Velké ceně Japonska upřena pozornost, bohužel pro pilota nikoliv v pozitivním slova smyslu. Německý závodník ulil start, potrestán však nebyl. Podle sportovních komisařů byl pohyb jeho formule v toleranci, tudíž dopadl lépe než v minulé velké ceně Kimi Räikkönen, který penalizaci neutekl.

Sám závodník po závodu přiznal, že chyboval. "Světla svítila dlouho, ale byla to moje chyba. Bylo to horší, než kdybych měl jen špatný start. Byl to opravdu špatný start. Ztratil jsem tam," kroutil hlavou závodník. Ulitým startem dal šanci Valtteri Bottas k posunu na první místo.