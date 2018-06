Video: Zábava v F1? Ricciardo s Verstappenem poničili karavany

Na okruhu jsou z nich nelítostní dravci, mimo závodiště si ale dovedou vyrazit z kopýtka. Závodníci formule 1 a týmoví kolegové Daniel Ricciardo a Max Verstappen za to umí vzít i jinde než v kokpitu svého monopostu. Naposledy si společně vyrazili na jízdu v karavanech. A obytné domy na kolech to rozhodně nepřečkaly bez úhony. "Já ztratil toaletu, on pneumatiku," smál se kuriózním radovánkám Ricciardo.

Občas je třeba vypnout a pořádně se pobavit. Své o tom ví jezdci F1, kteří během roku absolvují náročný program seriálu Grand Prix. Proto ve volném čase vybírají různé aktivity, díky nimž si lidově řečeno "orazí".

Originálním způsobem vypínali před Velkou cenou Monaka stájoví kolegové z Red Bullu Daniel Ricciardo a Max Verstappen. Ti znovu prokázali, že patří mezi nejstabilnější dvojici ve světě formulí a společně si už poněkolikáté zajezdili s karavany zapražené za vozy Aston Martin. Naposledy vyrazili loni v květnu, zhruba po roce si zajímavou atrakci zopakovali.

Osudným místem se pro obytné domy na kolech stal nizozemský okruh Zandvoort, kde týmoví parťáci dováděli. Už předem bylo jasné, že karavany nepřežijí bez úhony, a to se také stalo.

"První kolo jsme jeli umírněně. Jako dobří lidé. Druhé kolo...už ne," smál se Ricciardo.

"On ztratil pneumatiku, já záchod. Ztratili jsme tam venku hodně věcí, ale naše důstojnost zůstala zachována," dodal s pusou od ucha k uchu.

Akci si se svým kolegou náramně užili. Kdy vyrazí příště?