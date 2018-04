Vítěz Vettel nevěřil: Myslel jsem, že nám dal Mercedes mat

Sebastian Vettel po vítězství ve Velké ceně Bahrajnu formule 1 přiznal, že v něj příliš nevěřil. Čtyřnásobný mistr světa se totiž obával, že Mercedesu se díky strategii jedné zastávky podařilo dát italské stáji mat.

Vettel odstartoval do závodu z pole position, a když zajel v 19. kole pro novou měkčí sadu pneumatik, počítal ještě s jednou výměnou. Jenže když na druhém místě jedoucí Valtteri Bottas zvolil tvrdší gumy, bylo jasné, že pokud chce německý pilot vyhrát, podruhé do depa zajet nemůže.

Ferrari se proto rozhodlo k riskantnímu kroku a Vettel už znovu přezouvat nejel. Na opotřebených gumách postupně přišel o náskok a v závěru musel vedení bránit před Bottasem, kterého nakonec porazil o šest desetin. "Asi deset kol před koncem jsem do vysílačky hlásil, že mám všechno pod kontrolou. Lhal jsem. Nekontroloval jsem vůbec nic," řekl novinářům Vettel.

"Když mi řekli, jaké časy jezdí Valtteri, tak jsem věděl, že jsem bez šance, protože jsem si velmi rychle spočítal, že mě dožene," přidal. "Snažil jsem se šetřit gumy, jak to jen šlo. Ale když Mercedes přezul na tvrdší sadu, tak jsem si říkal, že nás dostali, že nám dali mat, protože budeme muset znovu do depa," uvedl Vettel.

"To jsme také měli původně v plánu, ale rozhodli jsme se to změnit a riskli jsme dojet na starých gumách až do konce. A vyšlo nám to jen o vlásek," prohlásil třicetiletý pilot, který v Sáchiru obhájil loňský triumf a vyhrál i druhý závod v nové sezoně.

"Mám velkou radost, protože výhra v takové situaci mnohem víc chutná. Mercedes nás dostal pod velký tlak, ale neměli jsme co ztratit, tak jsme zariskovali, že to buď dojedu na starých gumách, nebo skončím třetí," prohlásil Vettel.