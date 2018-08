Kdyby to tak pokračovalo, byla by to sezona snů, přiznal Kopecký

Podruhé v krátké době musel rallyeový jezdec Jan Kopecký stahovat ztrátu, kterou nabral po defektu. Před týdnem na Německé rallye i tento víkend na Barum rallye to zvládl. I díky tomu výsledkově skvělá sezona z jeho pohledu pokračuje. Tovární jezdec Škody vede kategorii WRC2 v mistrovství světa, s předstihem si zajistil šestý domácí titul a dnes ovládl posedmé v kariéře Barum rallye ve Zlíně.

"Nějaká zkušenost tam byla, ale takovou zkušenost nerad opakuji. A povedlo se mi to hned po týdnu, což není nejlepší vizitka," pousmál se Kopecký v cíli.

I díky tomu, že dokázal dnes předstihnout Alexeje Lukjaňuka z Ruska, mohl být spokojený. "Bylo to složitější, nejelo se úplně nejlépe. Otáčelo se startovní pořadí prvních deseti, do toho pršelo a nejsou povolení špióni. Tudíž jsme neměli informace, jak to na trati vypadá. Bylo to takové čuchání. Jedna zatáčka může být plná bláta jak od tatrovky a v druhé mohou být jen koleje. Když to člověk špatně odhadne, může vyletět," hodnotil náročnou soutěž.

Kopecký vyhrál Barum rallye počtvrté v řadě a 48. ročník označil za jeden z nejtěžších. Zároveň si ale uvědomoval, že si vše ztížil sobotními třemi defekty sám. "A sami jsme se z toho pak museli dostat zpět," řekl. Výhodou však bylo, že startoval hned před Lukjaňukem. "Takže jsme měli stejné podmínky. Nepatřili jsme v průběhu neděle k nejrychlejším, protože to nebylo možné s ohledem na startovní pozici, ale stačilo to," uvedl rodák z Opočna.

Šestatřicetiletý pilot letos vyhrál šest závodů českého šampionátu a čtyřikrát byl nejrychlejší v rámci kategorie WRC2 v MS. "Je to zajímavá sezona. Je konec srpna a ještě jsme neprohráli. Do konce roku nás čekají dva závody a budu se snažit pokračovat. Pokud by to pokračovalo, byla by to sezona z říše snů," přiznal Kopecký, jenž se už letos v Česku nepředstaví.

V polovině září bude startovat na Turecké rallye, kde jej čeká zřejmě klíčový souboj o světový titul s týmovým kolegou Pontusem Tidemandem ze Švédska. Seveřan byl zatím v MS třikrát první a jednou druhý.

"Uvidíme, jak se k tomu postavíme. Samozřejmě, že bychom chtěli jet nejrychleji, jak to půjde. Nemá cenu si ale nic nalhávat, Pontus vyrostl na šotolině, já na asfaltu, takže v tom má malou výhodu. My máme zase výhodu v tom, že máme čtyři první místa. I kdybychom za nim byli druzí, tak jsme na tom pořád stejně a může rozhodnout další závod, na kterém se nepotkáme. Je to zvláštní bojovat proti někomu, kdo sedí doma," poukázal Kopecký na fakt, že poté by se v MS měl představit ve Španělsku a Tidemand ve Velké Británii.