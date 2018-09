Kornfeil: Jsem rád, že zůstanu v Moto3. Letos chci ještě na bednu

Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil se v letošní sezoně dokázal zatím jednou prosadit na stupně vítězů v mistrovství světa, s čímž není spokojený. Třetí muž ze závodu na Masarykově okruhu v Brně ve třídě Moto3 věří, že dokáže počet medailových úspěchů ještě rozšířit. Má na to sedm pokusů, první hned o víkendu v Itálii, kde se pojede Velká cena San Marina.

"Jedna bedna za polovinu sezony není dostatek a myslím si, že bych měl dokázat něco více. Postavit se tam vícekrát. Bylo by fajn, kdyby to tam spadlo ještě jednou nebo dvakrát. Závodů je mraky. Možná se zdá, že sezona už končí, ale není tomu tak," řekl novinářům Kornfeil, kterému patří v průběžném pořadí seriálu 7. místo.

"Chci o to bojovat již tento týden v Misanu. Cíl je jezdit Top 5, to by se mi líbilo. Abych sbíral body a v hodnocení šampionátu se posunul ještě trošičku výše," uvedl nejzkušenější jezdec v nejslabší kategorii MS, který se na pódium probojoval zatím čtyřikrát v kariéře. "Momentálně jsme (jako tým) ve výborné formě a hlavně já se cítím skvěle. Uvidíme, jak završíme sezonu," řekl Kornfeil.

Pětadvacetiletý rodák z Kyjova je v pohodě i proto, že už má jasno o své budoucnosti. Koketoval sice s myšlenkou přestoupit do vyšší třídy Moto2, ale nakonec podepsal novou smlouvu ve stávajícím týmu Redox Prüstel GP. "Věděl jsem, že se to tak nebo onak vyvrbí. Šlo jen o to, jestli budeme řešit přestup na těžší a výkonnější motorku, nebo zůstanu v této třídě. Jsem rád za to, jak to dopadlo," uvedl Korfeil, jehož týmovým kolegou se příští rok stane krajan Filip Salač.

Přestože to vypadalo, že se už chce do Moto2 přesunout, nakonec rozhodly finance. "Nějaké nabídky jsem měl, ale všechny byly za naprostý nesmysl. Usoudili jsme, že je lepší ještě rok počkat," řekl Kornfeil, který se v MS poprvé představil v roce 2009 a stabilně se účastní šampionátu od následující sezony.

Před dvěma týdny ale ve Velké Británii zažil poprvé, že se závod MS neuskutečnil. Kvůli setrvalému dešti a vodě na trati byla tamní Velká cena na okruhu Silverstone z bezpečnostních důvodů zrušena.

"I když jsem si v neděli prakticky nesedl na motorku, tak to byl jeden z nejnáročnějších dnů v mistrovství. Byli jsme pořád ve střehu, celý den jsme se nehnuli z boxu a sledovali televize. X hodin jsme byli v napětí, že třeba za 30 minut pojedeme. S počasím to bylo nahoru dolů," uvedl Kornfeil, jenž s rozhodnutím zrušit závod souhlasil.