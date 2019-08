Kornfeilovi tréninky nevyšly. Sotva dojel, problémy s motorkou

Až osmnáctou příčku v součtu dvou pátečních volných tréninků obsadil Jakub Kornfeil na Grand Prix České republiky ve třídě Moto3. Nevyšla mu zejména druhá část tréninku, kdy společně s mechaniky týmu Redox PrüstelGP zkoušeli vylepšit motocykl, což ale mělo spíše opačný efekt. Přesto šestadvacetiletý rodák z Kyjova neztrácí optimismus a věří, že by v nedělním brněnském závodě mohl uspět tak, jak si předsevzal, tedy skončit na stupních vítězů.

"Každý nevydařený trénink je špatný, ale když vám někdo sekne nohy, je nutné se zase postavit. To je život sportovce. Věřím, že to s Hectorem vychytáme," ukázal směrem k šéfmechanikovi, který nezdar v tréninku prožíval velmi emotivně. "Jsem optimista, Brno si od první chvíle užívám. Přece se nebudu hroutit po prvním neúspěchu, je potřeba být uvnitř silný," dodal Kornfeil.

Naděje tak musí upírat k dalším dvěma sobotním tréninkům. "Musí to být úplně o něčem jiném. Jet čas 2:09,7 je strašně pomalé," zhodnotil odpolední výsledek, kterým téměř o šest desetin sekundy zaostal za dopoledním časem. "Až pojedu 2:08,5, tak to bude dobré, a pokud se mi podaří za někoho zavěsit, tak ušetřím ještě další půl vteřinky," počítal.

Kornfeil se svým týmem má plán, jak kýženého zlepšení dosáhnout. "Máme nachystané do třetího tréninku dvě sady nových gum, což je důležité. Ráno se rozjedu tři kola na starých gumách a pak pojedu dvakrát novou sadu. Po této stránce jsme připraveni a problém tu není," řekl.

Nastínil, že bude muset víc riskovat. "Ve druhém tréninku jsem jel, abych nespadl, chtěl jsem jen dovézt motorku do cíle vcelku. To pro mě pak bylo prioritní. Chtěli jsme ještě změnit zadní tlumič, ale to pak bylo strašně tvrdé, takže jsme se jen vrátili a dali nové gumy."

Až se z výčtu problémů s Kornfeilovou motorkou může zdát, že je změn na jednu noc a jedno dopoledne příliš. "Určitě ne, gumy jsou stejné, jen je potřeba si pohrát s nastavením. Musíme změnit geometrii motorky, nakopnout zadek více navrch, aby předek šel automaticky dolů. To je celé," popsal Kornfeil a dodal, že v zásobě pro jeho stroj KTM je i nový motor.

I tak visí nad Kornfeilem hrozba další kvalifikace, pokud by se v sobotním třetím tréninku neprobojoval mezi čtrnáct nejlepších. Pak by se musel rvát o další čtyři postupová místa. "Kdyby mělo v sobotu pršet, tak to budu mít extrémně těžké. Ale neovlivním to, tak nemá cenu si tím lámat hlavu," dodal.