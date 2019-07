Loni třetí, letos výhra? Proč ne, v hlavě tomu věřím, řekl Kornfeil

Jakub Kornfeil si před motocyklovou Velkou cenou České republiky dává ty nejvyšší cíle. V Brně chce v současnosti nejlepší český jezdec minimálně zopakovat loňské třetí místo a před nedělním závodem v nejslabší třídě Moto3 věří, že má i na vítězství. To mu stále ve sbírce chybí. Třetí už byl v závodech mistrovství světa třikrát, naposledy v předminulé nizozemské Grand Prix, a vybojoval i dvě stříbrná umístění.

"Celý tým (Redox PrüstelGP) se na závody moc těší, uděláme maximum pro úspěch, chci si víkend užít a vyhrát," řekl Kornfeil na tiskové konferenci v Brně. "Hodně jsem si minulý týden promítal loňské události a nosím v hlavě myšlenky, co a jak udělat ještě lépe," dodal.

Do víkendu půjde Kornfeil s čistou hlavou. Nijak si nepřipouští tlak či očekávání, které plyne z loňského výsledku a ze současných ambicí. "Co je na tom svazující? Loni jsem byl třetí, teď jsem to dokázal v Nizozemsku. V hlavě to mám nastavené tak, že na to prostě mám," prohlásil sebevědomě.

Blízko triumfu byl šestadvacetiletý rodák z Kyjova už před více než měsícem právě v Assenu, kde nakonec skončil "až" třetí, poté co doplatil na novinku této sezony, tzv. trestnou zatáčku. Kornfeil za nepředpisové projetí šikany musel trestný průjezd absolvovat v době, kdy byl na vedoucí pozici. A dodnes vnímá povit křivdy. "Nevím, jestli se všem měří stejným metrem, viděla to celá planeta a hodně lidí se mě pak zastalo," řekl.

Na Masarykově okruhu byla komisí vybrána jako místo pro odpykání trestu sedmá zatáčka v divácky atraktivní oblasti stadionu. "Budu se snažit v trénincích najet tyto pasáže co nejvíc, vyzkouším různé stopy a pak to v týmu vyhodnotíme," řekl Kornfeil. Právě v nejvyrovnanější třídě Moto3 jsou takové penalizace nejrozšířenější a odhadem ztratí jezdec při průjezdu širšího oblouku zhruba tři sekundy.

Seriál MS se desátým dílem v Brně přehoupne do druhé poloviny, šampionát pokračuje po téměř měsíční přestávce, kterou Kornfeil využil ke zotavení. Po Velké ceně Německa odjel s kamarády k moři do Chorvatska, kde se věnoval jízdě na motorovém prkně, na němž je i mistrem světa. "Krásně jsem si odpočinul a mám teď dost sil na to, abych zvládl druhou část sezony," řekl Kornfeil.