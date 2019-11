Naštvaný Abraham: Je to podraz. Vystřídá ho lepší Francouz?

Karel Abraham končí v MotoGP a ohlásil i prozatímní konec kariéry. Jediný český zástupce v královské kubatuře mistrovství světa dostal od týmu Avintia nečekanou výpověď. Z jeho úst zaznívají slova jako podraz, překvapení a nefér jednání. Jistě, styl, kterým se motocyklový závodník o své výpovědi dozvěděl, rozhodně není standardní. Ale slušelo by se říct, že když nejsou výkony, nemůže být ani týmová pohoda.

Po konci Lukáše Peška v roce 2017 zůstal Abraham jediným Čechem v elitní kategorii světového šampionátu. Místo přípravy na další ročník v sedle motorky ale musel řešit úplně jiné starosti. Tým Avintia, v němž jezdil poslední sezonu, mu skrze notáře poslal výpověď i přesto, že devětadvacetiletý závodník měl smlouvu ještě na příští rok.

"Nechápu to, je to podraz. "Hodně mě to zaskočilo. Ještě pár dní zpět jsem se navíc bavil na testech s týmovým manažerem, a ten mi tvrdil: Hele Karle, buď v pohodě, máme kontrakt, se vším počítáme, žádný problém. To mi říkali ještě ve středu. A potom najednou přestali komunikovat a v pátek přišla ve španělštině výpověď," popsal svou situaci Abraham pro Deník Sport.

Brněnský rodák je ze současné situace hodně rozpačitý. Údajně se mluví o tom, že by jeho pozici v týmu měl převzít stejně starý Francouz Johann Zarco, kterého ale tým ještě nepodepsal.

Kvalitnější náhrada

Nicméně porovnání výsledků obou závodníků hovoří jasně proti českému jezdci. Abrahamův nejlepší výsledek za sedm let působení v MotoGP byl čtrnácté místo z roku 2011, kdy získal 64 bodů. O rok později obsadil stejnou pozici s nižším bodovým ziskem, ale od té doby šly jeho výkony strmě dolů. Na konci letošní sezony na jeho kontě svítilo pouhých 12 bodů, což ho pasovalo na 23. místo.

Francouz od svého nástupu do nejvyšší kubatury skončil v celkovém pořadí dvakrát šestý (v roce 2017 i 2018), v letošním roce si sice pohoršil na konečnou osmnáctou příčku, přesto jsou jeho výkony stabilnější.

Karel Abraham tak může zcela jistě být vykolejený z toho, že s ním jeho bývalý tým jedná nestandardně až na hranici slušného chování, ale být překvapený, že končí v celém šampionátu, to být asi nemůže. Přece jen, v posledních letech patřil k nejslabším jezdcům. Český jezdec si nyní od motorek odpočine a na "nějaký čas" ohlásil konec kariéry.