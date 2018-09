Odmítnout jméno Schumacher? Byl bych blázen, ví šéf Ferrari

Spojí stáj Ferrari opět síly s nejslavnějším jménem královské disciplíny automobilového sportu? K nadšení všech fanoušků italského týmu je budoucí spolupráce se jménem Schumacher více než reálná. Synovi slavné legendy Mickovi se v soutěži F3 náramně daří, v sobotu vyhrál počtvrté za sebou a převzal vedení v šampionátu. Šéf týmu Ferrari Maurizio Arrivabene se nechal slyšet, že by byl blázen, kdyby odmítl takové jméno.

Syn slavného otce Michaela, který je po vážném zranění hlavy už pátým rokem upoután na lůžko, by mohl pokračovat ve veleúspěšné spolupráci. Celých deset let jezdil nejlepší pilot všech dob za prestižní stáj a vyhrával jeden titul mistra světa za druhým. A geny se nezapřou. Schumacher junior sice nezačal ve formuli 3 zrovna podařeně, zpočátku sezony předvedl několik nepovedených závodů. Karta se však obrátila, poslední čtyři závody vyhrál a převzal průběžné vedení v šampionátu.

Arrivabene uvedl, že jméno Schumacher bude mít v jeho stáji dveře vždy otevřené. Jedním dechem však dodal, že není kam spěchat. Mladík by měl v první řadě dospět, než se pustí do takové výzvy, jako je start ve Formuli 1. "Určitě je teď důležité nechat ho růst bez tlaku. Teď záleží na Schumacherových. Doufám, že ho nechají si závodění užívat. Vždy říkám, buď soustředěný, ale bav se. Pomalu se posouvej nahoru a pak se ukáže," vyzdvihuje důležitost radosti ze závodu šéf Ferrari.

Mickovi je teprve devatenáct, celou kariéru tudíž může mít před sebou. "Jeho nedávné výsledky jsou velmi dobré a zvěstují mu úžasnou kariéru," předvídá Arrivabene. Pokud se jezdcům daří ve Formuli 3, přirozeně se přesouvají do vyšší soutěže Formule 2. Odtud už je jen krůček do Formule 1. Tam by mladík mohl pokořit velkou výzvu v podobě zisku titulů mistra světa. Jeho otec Michael jich má na kontě sedm, pokud se skloubí úchvatné geny s rudými koňmi, mohly by se na okruhu dít ještě velké věci.