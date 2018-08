Paráda v Brně! Kornfeil poprvé ovládl kvalifikaci závodu MS

Motocyklista Jakub Kornfeil poprvé v kariéře vyhrál kvalifikaci závodu mistrovství světa a do domácí Velké ceny České republiky ve třídě Moto3 v Brně odstartuje z pole position. Druhý Čech na startu nejslabší kategorie Filip Salač, jedoucí na divokou kartu, byl poslední. V královské MotoGP byl Karel Abraham 23. a do závodu vyrazí z osmé řady, nejlepší startovní pozici si vybojoval Ital Andrea Dovizioso.

"Neuvěřitelné se stalo skutečným, poprvé v životě (jsem) na pole position. Neuvěřitelné pocity... Ještě k tomu doma, před zraky tisíců, desetitisíců a možná i statisíců fanoušků. Moc to zatím nedokážu popsat a možná mi to dojde až za chvíli," radoval se Kornfeil, který byl letos již jednou druhý, v Le Mans.

Pětadvacetiletý rodák z Kyjova Kornfeil pokračuje v Brně v dobrých výkonech z průběhu sezony a dařilo se mu i v dnešním ranním třetím tréninku, v němž byl druhý. Na Masarykově okruhu Kornfeil navázal na Lukáše Peška, jenž vyhrál kvalifikaci jako zatím poslední český jezdec v roce 2007 v Misanu. Zároveň se stal prvním domácím jezdcem, který ovládl kvalifikaci na Masarykově okruhu.

Kornfeil úspěšně zvládl drama v koncovce kvalifikace, kdy prakticky všichni jezdci čekali se startem do posledního rychlého kola na samotný závěr a řada z nich jej nakonec nestihla v limitu absolvovat.

"Musím poděkovat Johnovi (McPheemu), že se rozhodl v posledním stoupáku před cílem nasadit a do závěrečného kola jsme odstartovali asi osm vteřin před limitem. Kdyby s týmovým kolegou nenasadili, tak to nestihneme," řekl Kornfeil. Brit McPhee byl nakonec v kvalifikaci druhý. "Stejně tak děkuji týmu, protože mi skvěle připravili motorku. Bez toho bych nedokázal zajet," dodal Kornfeil.

Abrahamovi se v MotoGP tolik nedařilo, skončil už v první části kvalifikace, kterou navíc zakončil pádem. "Z určité části je to tím, že jedeme na úplném limitu a motorka dělá docela zajímavé věci na výjezdech, průjezdech, nájezdech pod brzdama. Myslím si, že pád byl i následek toho, že jedeme na úplné hraně," řekl Abraham, který byl v posledním tréninku rychlejší i o dvě místa lepší.

I přes letošní nepříliš vydařené výsledky a boj s technikou brněnský jezdec věří, že bude v neděli schopen bojovat alespoň o zisk jednoho bodu. "Minulý rok jsme tady i na všech závodech bojovali o docela slušné pozice a teď mě mrzí i frustruje, že teď jsme vzdálení a ani se tam nemůžeme podívat. I tak ale věřím, že se na body můžeme podívat. Nikdy nevíte, co se v závodě stane," uvedl Abraham.

Zároveň ale přiznal, že za stávajících podmínek a v případě, že všichni budou pokračovat v dosavadních výkonech, to moc reálné není. "Kdyby se teď měl jet závod, bylo by to hodně těžké. Udělám ale všechno pro to, aby se nám podařilo o body bojovat," dodal.

Dovizioso vyhrál kvalifikaci letos poprvé, v první řadě na startu jej doplní italská superstar Valentino Rossi a Španěl Marc Márquez, lídr šampionátu a loňský vítěz brněnského závodu. Ve třídě Moto2 si premiérovou pole position v kariéře zajistil italský jezdec Luca Marini. Vedoucí muž MS Francesco Bagnaia rovněž z Itálie odstartuje ze druhé řady jako šestý.