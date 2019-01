Češi z Limy: závodní stroje vyzvednuty, bivak stojí, nálada skvělá

Čas, zbývající do startu legendárního Dakaru, už se počítá na hodiny. Pilot kamionu Martin Macík, navigátor František Tomášek a Jan Brabec, motocyklista týmu Big Shock Racing se po aklimatizaci v Andách sešli s ostatními týmovými kolegy v Limě. Během čtvrtka zvládli vyzvednout Frantu, závodní kamion Liaz i Marušku, motorku Husquarna, a také ostatní doprovodné vozy. Stojí už i bivak, přímo na břehu Tichého oceánu.

Po měsíční plavbě lodí a následném přeparkování organizátory je teď nutné závodní stroje uvést opět do pořádku. K drobným ťukancům došlo také při převozu aut rozvášněnou Limou, poté co někteří z členů týmu couvali podle pokynů místního policisty. Do nedělních přejímek ale tým zvládne vše vyřešit. Už v neděli 6. ledna na jezdce čeká také pódium 41. ročníku Dakaru. V pondělí odstartuje první etapa nejnáročnějšího motoristického závodu na světě.

V bivaku týmu Big Shock Racing zavládla výborná nálada. Jednotliví členové se do Limy přepravovali v několika skupinách a poté, co se všichni sešli, bylo o čem vyprávět. Martin Macík, Jan Brabec a František Tomášek jen přeletěli z peruánského Cusca, kde se týden aklimatizovali. "Věřte mi, že i letošní pánská aklimatizace před Dakarem měla svůj význam. Nevíme přesně, kudy nás organizátoři povedou. I samotná Arequipa, kolem které se budeme pohybovat, je přes 2300 metrů nad mořem a já tipuji, že nás pošlou nahoru. Každopádně, po sestupu z Cusca, které je přes 3300 m n. m., se tady v Limě cítíme výborně, jsme vyspalí, odpočinutí, nikdo letos nemá rýmičku a těšíme se až vyrazíme do první etapy," popisuje Martin Macík.

V bivaku je od samého počátku rušno a všichni mají plné ruce práce. Je třeba dát do pořádku všechny technické drobnosti, ke kterým došlo při plavbě trajektem a následné manipulaci při vyloďování. "Mercedes jsme nemohli otevřít, dorazil kompletně vybitý, budeme měnit pár blatníků, u závodního kamionu musíme opravit okno a samozřejmě teď technika projde kompletní revizí, abychom si byli jistí, že je vše v pořádku," popisuje šéf týmu Big Shock Racing Martin Macík starší.

Každý, kdo má chuť na vlastní oči nahlédnout do bivaku týmu Big Shock Racing, má možnost. Může se zúčastnit živých vysílání, která probíhají každý večer na Facebooku Martina Macíka. Fanoušci tak mají jedinečnou příležitost přenést se naživo přímo do Peru, sledovat přípravy na Dakar a také se kluků zeptat na vše, co je zajímá. "Děkujeme všem fanouškům, kteří se s námi pravidelně scházejí na Facebooku během večerních živáků. Fakt máme radost, jak moc se o Dakar zajímají, ptají se na spoustu věcí, zasmějí se s námi a neuvěřitelně nás podporují," vzkazuje Jan Brabec.