Češky míří na Dakar. Jak se poperou s nástrahami rallye?

Extrémní podmínky, špína, neutuchající řev motorů. To je nejslavnější a pravděpodobně i nejtěžší motoristický závod na světě Rallye Dakar. Mezi ostřílenými matadory vyčnívají letos dvě jména - Gabriela Novotná a Olga Roučková. Poprvé se na startu představí české závodnice.

"Nemá cenu si vymýšlet, že nejsem nervózní. Zároveň se ale hrozně moc těším, je to pro mě jeden z velkých splněných snů," vysvětluje Roučková, která se svého prvního Dakaru zúčastní v barvách Moto Racing Group. "Poslední fáze před odjezdem je nejnáročnější. Bylo by fajn, kdyby přípravy byly to nejtěžší, ale bojím se, že nebudou," usmívá se Novotná. Ještě v květnu přitom nevěděla, jestli se slavné rallye bude moci zúčastnit. Až splněná přísná kritéria v závodě v Maroku jí umožnila splnit si sen.

Každoročně si závod vybírá daň v podobě těžkých zranění. Výjimečně i smrtelných. Slabiny v tělesné kondici Dakar neodpouští, ať už se jede mezi písečnými dunami nebo v argentinských horách. U žen za řídítky to kvůli slabší tělesné konstrukci platí dvojnásob. Proto tráví obě Češky i mnoho hodin v posilovně nebo na atletické dráze. Výjimkou nejsou ani úkony typické pro přípravu horolezce před náročným výstupem.

"Třikrát týdně běhám na Ještěd a každý den jezdím na čtyřkolce. Už dva měsíce spím v kyslíkovém stanu, je to, jako bych byla celou noc ve výšce okolo tří a půl tisíce metrů. Tím pádem se moc nevyspím, a když už, tak hodně nekvalitně," prozradila Roučková a dodala: "Trénink je zaměřený na to, abych vydržela v extrémním vypětí a bez spánku, kterého bude v Jižní Americe opravdu málo. A speciálně na čtyřkolku posiluji hlavně střed těla, chodím vlastně poprvé v životě vzpírat. Prostě zvedám tuny železa."

Když se před deseti lety přesunula trasa závodu z Afriky do Jižní Ameriky, ztratila rallye část volnosti. Zároveň získala daleko větší jistotu a bezpečí, neboť mezi pouštními kmeny hluboko v černém kontinentu hrozila přepadení. I české závodnice by se rády projely po saharských dunách, přesto vědí, že v Jižní Americe se od nich bude očekávat možná ještě víc.

