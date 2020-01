Ďábelský brutál. Co jezdce dohánělo k šílenství ve čtvrté etapě?

Na slavné dakarské rallye mají za sebou závodníci čtvrtou etapu. V Saudské Arábii čelili jedné z nejtěžších pasáží, jaké lze ve světě motosportu zažít. Brutál, šílené, ďábelské. Účastníci se shodují na extrémní obtížnosti a panuje mezi nimi všeobecné těšení na písečné duny.

Martin Prokop si jako jeden z mála jezdců středeční výkon pochvaloval. Navzdory velmi ošemetným podmínkám, kdy byly podle slov sedmatřicetiletého rodáka z Jihlavy na trať nasypány všechny kameny světa, udržel devátou pozici. "Těch šutrů už máme plné zuby," dodal v cíli. A zdaleka nebyl jediný, komu už terén lezl krkem.

Tankodrom znamenal potíže s výměnou poškozených kol, některým jezdcům sotva stačila rezervní výbava. "Tenhle Dakar je nejtěžší, jaký jsem kdy jel. To, co jsem zažil za uplynulé čtyři dny, je fakt brutál," přidal se ke krajanovi člen posádky Big Shock Racing Jan Brabec.

Pro jeho týmového kolegu Martina Macíka byla čtvrtá etapa hlavně dlouhá. Rozjeli jsme se tak, že jsme vyjeli do mlhy a prachu. Všichni jsme startovali po třiceti vteřinách, což nechápu, kdo vymyslel a proč to udělal. Trochu nás to naštvalo, ale poštovní je, že máme zpět výkon Karla (jméno kamionu). Všechny jsme vytroubili, předjeli," pochvaluje si Macík.

"Na čisté rovině, z ničeho nic udělali dvě pneumatiky," lituje pilot kamionu ztráty času přibližně patnácti minut, kterou nabrali výměnou. Posádka přesto udržela čtvrté místo v pořadí kamionů, do čtvrtečních dun bude startovat z desáté pozice.

Zahraniční ohlasy

"Dvě stě kilometrů před cílem jsme ztratili všechna naše rezervní kola. Bylo to tak stresující, všude kolem nás byly kameny. Skály a kameny- malé, velké, střední, velké, střední," frustruje dosavadní trať a především čtvrtá náročná etapa celkově sedmnáctého Arona Domzalu.

A co na to vedoucí muž letošního dakarského zápolení? "Posledních sto kilometrů bylo nejtvrdším sektorem, kterému jsem kdy čelil. Bylo to šílené. Všude byly skály a já nic neviděl, bylo to ďábelské. Dojet do cíle bez toho, aniž bych se dostal do větších potíží, už to je pro mě vítězství," přiznal bez okolků "El Matador". Sedmapadesátiletý rodák z Madridu má s čím porovnávat, vždyť španělský rallyeový jezdec je dvojnásobným mistrem světa a vítěz Dakaru z roku 2010.

I sportovní obojživelník, který má kromě výhře na Dakaru v kategorii osobních automobilů z roku 2011 na kontě i bronzovou olympijskou medaili ze sportovní střelby, přiznal neskutečnou obtížnost etapy. "Odvedli jsme skvělou práci, ale nebylo to snadné. Snažili jsme se na konci zaútočit, ale bylo to složité. Jsem šťastný, protože to vypadá, že zítra budou budou konečně duny. Byli jsme opatrní," přiznává rodák z Dauhá.



Debutant ve světě Dakaru, matador ve světě motosportu. Pro dvojnásobného mistra světa formule 1 je jízda v kamenitém terénu plná prachu něčím novým, nicméně španělský závodník se s volantem už nejspíš narodil. Společně s navigátorem Marcem Comou, který závod pětkrát ovládl na motocyklu, sice ve čtvrté vele těžké etapě ztratil, drží však šestnáctou pozici.