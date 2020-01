Dakar 2020: česká želízka, přehled favoritů i debut Alonsa.

Slavný Dakar odstartoval. Letos s řadou změn, přesto pro fanoušky závodů off-road vozidel a motocyklů slibuje skvělou podívanou. Tradiční Jižná Ameriku nahradila Saudská Arábie, která atraktivní závod pořádá poprvé. Nenechte si ujít premiéru Fernanda Alonsa, konvoj účastníků navíc doplní devětadvacet českých nadějí.

Arabská opona se v sobotu zvedla, Dakarská rallye se poprvé v historii přestěhovala na Střední Východ. První etapa do Varže startuje, účastníky čeká porce 752 kilometrů, z toho 319 v rámci rychlostní zkoušky. Přejímkami prošlo 342 soutěžních strojů, na startu bude 144 motocyklů, 23 čtyřkolek, 83 automobilů, 46 vozů buggy a 46 kamionů. Celkově účastníky čeká překonal 7900 kilometrů rozdělených do dvanácti etap. Trasa závodníky prověří v horských kamenitých cestách i pouštních úsecích. Odstartovala v Džiddě, cíl je v novém zábavním centru Al-Kiddija nedaleko Rijádu.

Našlápnutá startovní listina

Startovní listina je nabytá. Najdeme v ní všechny vítěze Dakaru od roku 2007, včetně obhájců automobilového jezdce Násira Attíja, motocyklistu Tobyho Price a pilota kamionu Eduarda Nikolajeva. Přirozeně nebude chybět stroj KTM, který v motocyklovéch bojích vládne od roku 2001. Sérii vítězství na těchto rakouských strojích rozjel Fabriozo Meoni, pětkrát triumfoval Marc Coma, letos se o prodloužení neskutečné šňůry bude pokoušet řada továrních jezdců v čele s obhájcem Australanem Pricem.

Svou ctihodnou sbírku dakarských vítězství bude chtít na číslo čtyři rozšířit obhájce v kategorii automobilů Nasser Al-Attiyah. Ten pojede jako člen Toyota Gazoo Racing s modelem Hilux. Katařan o sobě mluví jako o jednom z největších favoritů soutěže. Písečné duny na nové trase jsou odlišné od těch v Jižné Americe, Al-Attiyahovi jsou bližší právě ty v Arábii. Trénuje na podobném terénu a jak sám přiznává, tentokrát to nebude o autě, ale o schopnostech řidiče. A v této disciplíně si trojnásobný vítěz Dakaru víc než věří.

Česká široká základna

Skvělá je účast českých závodníku na Dakaru. Hlavní českou hvězdou je Martin Prokop, který se bude snažit navázat v kategorii automobilů na šesté místo z loňska. Bude se ale muset obejít bez tradičního navigátora Jana Tománka a po nehodě Martina Kolomého i bez druhého týmového vozu, který mu měl krýt záda.

Na elitní desítku si brousí zuby motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw. V roce 2017 mu prestižní umístění uteklo o pouhých 37 sekund, do cíle dojel na jedenáctém místě. O rok později se mu stala osudnou poslední etapa, kde upadl a skončil v nemocnici v umělém spánku. Rodák z Řečan nad Labem dakarskou rallye málem nepřežil, o rok později přijal novou roli manažera a mechanika. Letos se potřetí v kariéře postavil na start slavného závodu a pokusí se zlepšit své nejlepší umístění.

Za řídítky motocyklů startují další dva čeští závodníci. Jan Veselý letos oslaví desátý start, v předchozích devíti dojel sedmkrát do cíle. Jeho kolegou bude Roman Krejčí, který se do písečných dun vrací po deseti letech. V roce 2010 dokončil svůj debut na sedmatřicáté příčce.

V kategorii automobilů se pozornost bude upínat k dvojici Miroslav Zapletal a Tomáš Ouředníček. Fanoušci si v souvislosti s těmito jmény vybaví účast na Dakaru v roce 2009 při jihoamerické premiéře soutěže v Jižní Americe, kdy dvojice skončila sedmá. Nyní budou bojovat každý za sebe. Zapletal se na startu slavného závodu objevil pošesté, v barvách vlastního Offroad.cz Teamu za volantem vozu Ford F150, který si sám sestrojil.

Závodění v Africe zažil syn věhlasného vítěze Dakaru Karla Loprajse Aleš, kterého čeká již neskutečný čtrnáctý start na Dakaru a stále zůstává věrný kategorii kamionů. Martin Macík byl na slavné soutěži nejlépe pátý, letos se do bojů vrhl s Karlem, jak pojmenoval Iveco. I on má předky od fochu, jeho otec dojel čtvrtý. Vyplatí se sledovat i Milana Engela, jež se bude snažit navázat na životní patnáctou příčku z minulého roku nebo Martina Micheka při své premiéře.

Šampion formule 1 na Dakaru

Samostatnou kapitolou je pak start Fernanda Alonsa, díky kterému se Dakar stává pro mnoho fanoušků motosportu ještě atraktivnějším. Slavný pilot a dvojnásobný mistr světa formule 1 má zálusk na pokoření písečných dun, nikam výš však nesměřuje. Přirozeně chce zajet co nejlépe, v proslulém závodě se představí coby člen továrního týmu Toyoty Gazoo Racing. Před startem má však respekt, místo okruhů na asfaltu, jehož zatáčky znal jako své boty, čeká Španěla jedna velká neznámá.

"Dakar je v motosportu ta nejextrémnější disciplína," vstupuje do dvaačtyřicátého ročníku debutant s pokorou. A že může srovnávat. Rodák z Ovieda třistadvanáctkrát startovat v kokpitu formule, dvakrát pokořil slavný závod 24 hodin Le Mans, letos se pokusí doplnit kýženou Trojkorunu (triumf ve Velké ceně monaka, 24 hodin Le Mans a Indy 500).

Ještě předtím však usedl vedle navigátora Marca Coma, který má za sebou 12 ročníků jako motocyklový jezdec, z toho pět vítězných. Společně absolvovali přípravu například v Namibii, Jižní Africe či Maroku. S radikálními podmínkami už má osmatřicetiletý matador motosportu svou zkušenost. Účastnil se Marocké rallye, kde vyjel první desítku, nicméně připsal si na vrub i havárii. Dakar chce Alonso především dojet do cíle, to je primární úkol slavného pilota. Zda se to debutantovi podaří, budeme vědět 17. ledna, kdy konvoj statečných dojede do cíle v Kiddíje.