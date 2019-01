Defekt, chyba, hrozba penalizace. Je to řežba! hlásí Prokop

Od začátku Rallye Dakar ho postihuje jeden problém za druhým. Při tak obtížném závodě jako je tento s tím musí Martin Prokop počítat. Auto zlobí, i tak ale český jezdec sahá po elitní desítce. Ta se mu však zase vzdálí. Zkušený řidič překročil rychlost a čeká penalizaci. Boj s nejlepšími se odkládá, zvlášť když se bude muset opět prokousávat pořadím dopředu.

Víc než s ostatními zápolí Martin Prokop s nepřízní osudu. Od startu letošního ročníku Rallye Dakar musí řešit jeden problém s autem za druhým. V úvodní etapě ho zdržel na dvacet minut vypnutý motor. Když se dva dny dostal před jezdce před sebou, tak přišel další propad. Přitom první desítka je na dosah. Na jak dlouho ani neví on sám. Místo toho aby se mohl nyní soustředit na boj mezi elitou a umístění na stupních vítězů, tak mu hrozí penalizace a sesun zpět o několik míst.

"Čekám velký flastr za překročení rychlosti, který nás bude stát hodně pozic. Místo třiceti jsme jeli padesát," shrnul Prokop, který na Dakaru zažil výsledkově nejlepší den. Zajel desátý nejrychlejší čas, za sebou nechal i devítinásobného mistra světa v rallye Francouze Sebastiena Loeba. Přesto nebyl spokojen. "Etapa se neodvíjela podle plánu. Ráno jsme začali defektem, což nebylo nic hrozného, protože jsme ho rychle vyměnili. V dunách jsem ale udělal velkou chybu a nemohl jsem vyjet do takového trychtýře," hlesl smutně Prokop večer po příjezdu do bivaku.

"Lekl jsem se na hraně, zašlápl jsem motor a zůstal jsem ležet na břichu. Nešlo nám to vykopat. Zasekla se nám noha heveru a nemohli jsme ji zandat dolů, takže jsme tam dlouho stáli," vysvětloval 36letý zkušený pilot problém, který ho stál nejvíce času. "Nebylo to moc příjemné, začala stoupat nervozita a na trati začalo být horko, protože okolo přibývalo hodně rozbitých motorek, čtyřkolek i aut," popisoval Prokop situaci na trati.

Už neměl kudy projet. Poušť v Jižní Americe je sice rozlohou velká, český řidič ale dlouho nemohl najít volný průjezdný koridor. Všechny byly totiž obsazené. Nejen problémy na trati, ale i vlastní výkon Prokopa netěšil, i když zajel desátý nejrychlejší čas, který ho posunul v celkovém pořadí na průběžné jedenácté místo. Další cenné minuty totiž poztráceli. "Nebyl jsem spokojen se svým tempem. Nejel jsem dobře. Určitě ne tak, jak jsem si představoval, že v závodě pojedu. Ke konci už to bylo dobré, ztráta je ale veliká. Takže to nebyl ideální den, i když výsledkově tak vypadal. Je to řežba!," shrnul Prokop.

Slavná soutěž totiž znovu přitvrdí. Závodníky čeká další těžká zkouška, před nimi je maratonská etapa rozdělena do dvou dnů. Na trati budou sami a bez podpory techniků. Pouštní závod ukáže svou pravou tvář. "Už je to opravdový Dakárek," řekl Prokop.