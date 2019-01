Jízda hlavou dovedla Engela k životnímu výsledku

Rada od otce i legendárního navigátora Josefa Kaliny dovedla českého motocyklistu Milan Engela k životnímu výsledku na Rallye Dakar. Oba jej upozorňovali, aby si v průběhu legendární soutěže dával pozor na kontrolní body a "jel hlavou". Engel se toho až do poslední etapy držel a výsledkem bylo 15. místo.

"Než jsem odjížděl, tak jsem poslouchal lidi kolem, co říkají. Nejvíce svého tátu, který mi říkal: Hlavně posbírej všechny kontrolní body a měj klidnou hlavu. A myslím si, že se to vyplatilo. Hlavně v místech, kde se bloudilo a zmatkovalo," řekl Engel na dnešní tiskové konferenci.

V průběhu rallye mu radil i Kalina, jenž se v různých funkcích zúčastnil již sedmadvacátého ročníku. "Před dnem volna mi řekl, že to není závod na rychlost, ale navigační. Že je to o přemýšlení a taktice. Zapamatoval jsem si to a začal trošku více přemýšlet," podotkl jezdec týmu Moto Racing Group (MRG).

Riskovat se rozhodl jen v poslední etapě, do které nastoupil jako 16. muž průběžného pořadí. Minutu před ním byl ale Polák Adam Tomiczek a s malým odstupem za ním další dvojice motocyklistů. "Rozhodl jsem se hodně riskovat, ale vyplatilo se. Výsledkem je můj životní výsledek i nejlepší výsledek v týmové historii," těšilo Engela.

Rodák z Jablonce nad Nisou se tak vyrovnal i s nepříjemným tlakem. Od čtvrtého dne byl jediným motorkářem týmu, který zůstal na Dakaru. Dobře si zároveň uvědomoval, že manažer Ervín Krajčovič už od něj očekává výraznější výsledek.

"Bylo to těžké. Kdybych nedojel, znamenalo by to pro náš tým neúspěch. Jsem rád, že jsme udržel klidnou hlavu a nezhroutil jsem se," pousmál se Engel, jenž si dobře uvědomuje, že překonat letošní výsledek bude v příštích ročnících v konkurenci továrních jezdců složité. "Druhou polovinu Dakaru jsem říkal, že už další nechci jet. Je jasné, že připravit se na další Dakar a posunout to dále nebude jednoduché. Rozhodně s tím ale nechci skoncovat," podotkl.

Aby se posunul výš, musel by zřejmě riskovat od prvních kilometrů. "A to je složité. S ohledem na techniku, která to nemusí vydržet, i ze zdravotního pohledu," řekl Engel, který chce svou budoucnost i nadále spojovat s týmem MRG. "Je pravda, že tovární týmy jako Sherco nebo Hero po mně koukají, ale já bych tým nechtěl tým měnit. Jsme jediný český (motocyklový) závodní tým, který to myslí vážně s výsledkem. Jsem u MRG už pět let a vytvořili jsme si vzájemnou vazbu," řekl.

Engelovi k úspěchu dopomohla i náročnost závodu a skutečnost, že oproti loňsku v něm klesl počet rychlých úseků, které motocyklisté absolvovali v maximální rychlosti. "Rychlé a dlouhé pisty v Argentině a Bolívii mi moc nevyhovovaly. Letos byl Dakar technický. Jak se zpomalil písky a velkými dunami, tak to bylo lepší. Každopádně to byl nejtěžší Dakar, co jsem kdy jel," přiznal.