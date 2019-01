Kolomý na Dakaru končí! Vyřadily ho technické problémy

Pilot kamionu Tatra Martin Kolomý končí po technických problémech ve 3. etapě na Rallye Dakar. Jednička týmu Buggyra ve čtvrtek nestihla v časovém limitu dojet do bivaku, aby mohla pokračovat v soutěži. Díky novým pravidlům by se však Kolomý měl v neděli zapojit do druhé části rallye a bojovat v oddělené klasifikaci.

Kolomého tatra se zastavila ve středu již 100 km po startu s prasklým kardanem. Posádka sice dokázala kamion v těžko přístupném terénu opravit, ale musela v dunách přenocovat. "Museli počkat, až bude světlo. V noci se duny nedaly sjet. Bylo by to nebezpečné," řekl ČTK šéf týmu Jan Kalivoda.

Zástupci Buggyry poté čekali, zda Kolomý stihne do 9 hodin místního času dojet do bivaku, aby případně mohl v rallye pokračovat. To se mu ale nepodařilo. "Nepokračujeme," napsal Kalivoda odpoledne českého času.

Pětačtyřicetiletý pilot by se ale do startovního pole měl po sobotním dnu volna vrátit, pravidla Dakaru to letos poprvé umožňují. "Budeme usilovat, aby se tak stalo. Když nová pravidla oznámili, tak se nám to moc nezdálo, a teď to vypadá, že za tuto možnost budeme rádi," přiznal Kalivoda v živém vysílání na facebooku ještě před definitivním rozhodnutím o Kolomého odstoupení.