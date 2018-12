Loni vážná nehoda, letos je zpět. Engel chce hlavně dojet do cíle

Na minulém ročníku Rallye Dakar zastavila českého motocyklistu Milana Engla vážná nehoda, jejíž následky řešil ještě v polovině roku, přesto opět nebude v lednu chybět na startu legendárního závodu. A při páté účasti věří, že už se mu konečně podaří vylepšit dakarské maximum - 30. místo z premiérového startu v roce 2015.

"Konkrétní cíle si ale před sebe nekladu. V minulém ročníku jsem se držel kousek od dvacátého místa, pak jsem po těžkém pádu odstoupil. V lednu bych se chtěl držet na stejných pozicích a hlavně dojet do cíle," řekl Engel.

Člen týmu Moto Racing Group si ale uvědomuje, že se od něj již lepší výsledek očekává. "Na prvním Dakaru jsem chtěl dojet a získat zkušenosti. Poté už jsem vždy chtěl udělat výsledek, ale vždy mi to něco překazilo. I v lednu to bude stejné. Máme za sebou těžkou přípravu a určitě bych to chtěl prodat," podotkl sedmadvacetiletý motocyklista.

Engel sice 7. ledna na startu v Limě nebude chybět, vše ale mohlo být jinak. Před rokem jej zastavil vážný pád, po kterém byl letecky transportován do nemocnice. Podle vyšetření v San Juanu neměl mít nic zlomeného, po několika měsících v Česku ale Engel zjistil, že to nebyla pravda.

"Poté, co jsem začal trénovat, jsem měl problémy se zády. Nejdříve jsem chodil na rehabilitace, ale když ani ty nepomáhaly, šel jsem na magnetickou rezonanci a doktoři zjistili, že jsem měl kompresní zlomeninu pátého obratle. Navíc mám trochu hnuté plotýnky," uvedl Engel, který skutečný stav zjistil až v červnu.

Musel tak pozměnit přípravu a více se starat o zdraví, závodit ale nepřestal. "Na motorce to zatím nevadí, cítím se dobře," řekl Engel, jenž si ale dobře uvědomuje, že byl blízko velkých nepříjemností. "Naštěstí se to nedotýkalo nervů, je ale pravda, že to mohlo dopadnout špatně," oddechl si závodník z Josefova Dolu v Jizerských horách.

Engel letos absolvoval několik endurových závodů a představil se i na vytrvalostní rallye v Maroku. "Najezdil jsem toho více než v loňském roce," pochvaloval si.

Trénoval i v prosinci, kdy byl jezdit v Tunisku. A hodně si pochvaloval přítomnost nového týmového kolegy Juana Pedrera ze Španělska, který byl v minulosti na Dakaru dvakrát pátý a v posledním ročníku dojel jedenáctý. "Je to velký profík. Vidím, jak se připravuje, co tomu dává. Pro mě je bonus mít ho v týmu a čest s ním závodit," řekl.