Loprais je v Rally Dakar stále čtvrtý, Prokop je už třináctý

Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul na 13. místo v průběžném pořadí. V 10. etapě, která byla z bezpečnostních důvodů kvůli silnému větru a písečné bouři výrazně zkrácena, předstihl bývalého dvojnásobného světového šampiona formule 1 Fernanda Alonsa ze Španělska. V čele je i nadále Alonsův krajan Carlos Sainz, jenž navýšil svůj náskok na Katařana Násira Attíju na 18 minut.

"Z pohledu bezpečnosti bylo rozhodnutí o zkrácení správné, protože strašně fouká, není moc vidět a helikoptéry měly hodně práce na prvním úseku," řekl Prokop na facebooku. Raději by ale závodil až do konce etapy. "Snažili jsme se totiž na těžkém úseku, v náročných dunách, trošku zabrat a nahnat nějaký čas," uvedl Prokop, jenž byl dnes jedenáctý.

Mezi motocyklisty se drží na 14. místě Martin Michek, který zajel až 35. čas a byl horší než týmový kolega Milan Engel. Vede Američan Ricky Brabec. Na čtvrtém místě mezi kamiony je stále Aleš Loprais, který byl dnes devátý. Předstihl jej i nadále průběžně šestý Martin Macík.

"Dneska to byla příjemná jízda. Vypadá to tu jak v Mordoru. Trať hodně písčitá, duna, tvrdý podklad, duna. A právě duny měly dnes hodně zrádné zakončení. My jsme jeli relativně na pohodu, abychom neudělali zásadní chybu. Přeci jen, je to maratonská etapa," uvedl Macík.

I přes menší technické problémy mohl být nakonec spokojený i Loprais, kterému se dnes podařilo o 24 minut snížit svou ztrátu na průběžně třetího Sergeje Vjazoviče z Běloruska. Obě posádky nyní dělí 41 minut. "Opět se projevil problém se senzorem turba. Museli jsme pětkrát zastavit a resetovat auto. Místy to bylo o přežívání. Nicméně i tak musíme poděkovat naší Lady, že nás dotáhla do finiše. S kluky se jí dnes budeme intenzivně věnovat, protože zítra nás čeká velmi těžká etapa," řekl Loprais.

Nejlepší dílčí výsledek v kariéře na Dakaru si připsal čtyřkolkář Zdeněk Tůma, jenž nestačil pouze na Poláka Kamila Wisňiewského. Celkově je ale Tůma stáje jedenáctý.

Původně měli závodníci v maratonské etapě, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků, absolvovat 534 měřených kilometrů. Pořadatelé ale etapu po 223. měřených kilometrech ukončili.