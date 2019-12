Macík obhajuje páté místo a těší se do Saúdské Arábie

Již na osmou Rallye Dakar se v lednu vydá třicetiletý automobilový závodník Martin Macík. Nacházející ročník pro něj bude ve znamení novinek. Stejně jako většina ostatních bude poprvé závodit v Saúdské Arábii, kam se slavná rallye přesunula, ústřední postava týmu Big Shock Racing navíc usedne do zcela nového kamionu. Macík doposud jezdil s vozem Liaz, nově bude hájit barvy Iveca.

"Mám rád novinky a změny, ale v případě auta to je trochu složitější. Člověk si chce vyzkoušet další věci, ale najednou zjistí, jak moc byl s předchozím autem sžitý. S ním jsem věděl opravdu na centimetr přesně, kde jsem a co dělám," uvedl Macík. S novým speciálem se ještě sžívá. "Sice mám letos naježděno téměř deset tisíc rychlých kilometrů, což není málo, ale ještě to chce odjet Dakar. Pak už to bude dobré," řekl.

Z nové techniky je ale nadšený. "Rozhodně jsem rád, že jsme tuhle změnu udělali. Je to další pokrok. Když jsem si do auta sednul na posledním tréninku s fanoušky, cítil jsem se fakt dobře. Měl jsem pocit, že sedím na správném místě a všechno je přesně tak, jak má být," pochvaloval si Macík, jehož dosavadním maximem na Dakaru je páté místo z loňského roku.

Radost má i ze změny lokality. Přesun z Jižní Ameriky na Blízký východ vítá. "Pro mě je to super změna. Samozřejmě, že je tam pár otazníků. Na druhou stranu si myslím, že pořadatelé v Saúdské Arábii udělají pro rallye všechno," řekl Macík, který nepředpokládá, že se na výsledcích projeví nové terény. "Bylo to o minuty a i nadále to o minuty bude," pousmál se.

Jisté je, že závodníky čeká více kilometrů a hodně písku. "Větší porce kilometrů bude asi největší změna. A poté africký terén. Pláň a leť. A musím přiznat, že toho se bojím. Jet furt 140 kilometrů za hodinu po pláni, když nevíte, kam jedete, není příjemné," řekl Macík.

Chystá se i na variantu, že se bude dojíždět za tmy. "Mám toho v noci dost natrénováno, protože při našich různých testováních jsme občas dojížděli za tmy. Za sebe upřímně říkám, že je to hrozně nebezpečné a zamíchá to s celým závodem,. Pokud ale budeme mít všichni stejné potíže a pojedeme všichni za tmy, pak to bude fér," uvedl.

Macík se zatím dvakrát probojoval do elitní desítky a v lednu by rád atakoval svůj nejlepší výsledek. Důležité podle něj bude držet se od začátku v popředí. "Každý z deseti nejlepších pilotů je schopný ostatní porazit třeba o deset patnáct minut, pokud se rozhodne jet palbu. To si ale na začátku nikdo nelajsne. Nechtějí to rozbít, je to i otázka taktiky. Myslím si, že nikdo nepojede palbu. Zároveň se ale všichni chtějí udržet v Top 5. A tohle musíte zvládnout jen díky odhadu. Kdo to neodhadne, udělá chybu," uvažoval Macík.

O úspěchu se podle něj bude rozhodovat ve druhé polovině rallye. "Přijdou velké duny, maratonská etapa, auta už budou rozbitá, lidé unavení z nedostatku spánku. To vše se bude nabalovat a díky tomu přijdou chyby. My chceme hlavně dojet ve zdraví do cíle, ideálně v první pětce," dodal.