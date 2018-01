Macík v kamionech zůstává čtvrtý, Prokop měl problémy s navigací

Martin Prokop dojel čtrnáctý v páté etapě Rallye Dakar mezi peruánskými městy San Juan de Marcona a Arequipa, kde na automobily čekalo 932 kilometrů, z toho 268 měřených. V průběžném pořadí se český pilot s fordem udržel na deváté pozici. V kategorii kamionů byl Martin Kolomý v etapě šestý, Martin Macík navzdory nabrané ztrátě uhájil celkovou čtvrtou příčku.

Prokop dnes ztratil 54:43 minuty na nejrychlejšího Stéphanea Peterhansela z Francie, jenž díky etapovému vítězství zvýšil náskok v čele. Majitel rekordních třinácti triumfů na Dakaru a vítěz předchozích dvou ročníků má nyní ve vedení více než půlhodinový náskok před Španělem Carlosem Sainzem, svým kolegou z Peugeotu.

"Etapu, snad na pár dní poslední pískovou, jsme zvládli. Ve druhé části jsme se ale bohužel nevyhnuli chybám a navigace nám dnes hodně nešla," řekl Prokop, který s navigátorem Janem Tománkem několikrát chyboval. "Ztratili jsme spoustu času, museli se vracet, jet proti dunám, zapadli jsme a dlouho jsme se kopali ven. A pak jsme v dalším údolí odbočili moc brzy ven z kaňonu, takže jsme se museli opět vracet," uvedl pilot týmu MP Sports.

Prokop se stále drží v elitní desítce s odstupem 2:17:27 na Peterhansela, s úvodem rallye ale moc spokojený není. "Škoda, mrzí mě to. Vidíme, že auto funguje, ale neměli jsme žádnou čistou etapu a furt děláme nějaké blbosti. Doufám, že to v dalších dnech vylepšíme," přál si.

Soutěž dnes skončila pro dalšího slavného člena týmu Peugeot Sébastiena Loeba, jenž se tak ani na třetí pokus nedočkal celkového vítězství. Francouzský pilot sice vyhrál úterní etapu a byl průběžně druhý, dnes ale téměř na tři hodiny uvízl v dunách, navíc si při nehodě bolestivě poranil kostrč jeho tradiční spolujezdec Daniel Elena a posádka musela po 53 kilometrech odstoupit.

"Zpomalil jsem, ale jakmile jsem jel rychleji než třicet kilometrů za hodinu, začal Daniel křičet bolestí," popsal Loeb trápení svého monackého navigátora. Devítinásobný mistr světa v rallye startoval na Dakaru naposledy, neboť tým Peugeot se po letošním ročníku s touto rallye loučí.

Pilot kamionu Tatra Kolomý přišel po pondělních technických problémech o šanci na dobrý výsledek, ale v úterý se blýskl třetím místem a i dnes byl nejlepším ze zbylého tria Čechů. Do etapy startoval povzbuzen úspěchem protestu proti čtyřhodinové penalizaci, i tak ale byla jeho ztráta na vedoucího Eduarda Nikolajeva z Ruska více než osmihodinová.

Právě celkový lídr navzdory nehodě v úvodu, při níž překotil svůj kamaz, etapu vyhrál. V čele má už téměř hodinový náskok před Argentincem Federicem Villagrou. Kolomý na něj ztratil 21:14 minuty, ale podle informací na facebooku jeho týmu Buggyra Racing by mohl odečíst ztrátu právě za pomoc Nikolajevovi.

Macík s liazem nenavázal na výsledky z minulých dnů a dojel až šestnáctý, dvě příčky za tatrou Martina Šoltyse. Celkově zůstal Macík čtvrtý s odstupem 3:45:40 za Nikolajevem, jeho ztráta na stupně vítězů narostla už na hodinu a čtvrt. Šoltys je jedenáctý, Kolomý čtrnáctý.

"Podělalo se, co mohlo," uvedl Macík. "A když jsme si mysleli, že už to horší být nemůže, udělali jsme ještě defekt na pravém zadním kole. Ztratili jsme náskok a teď to bude boj o čtvrté, páté a šesté místo," dodal jezdec týmu Big Shock Racing.

V kategorii motocyklů byl nejrychlejší Španěl Joan Barreda a posunul se na čtvrté místo. Průběžné vedení udržel Francouz Adrien Van Beveren, jenž má náskok rovné minuty před Argentincem Kevinem Benavidesem. Nejlepší z Čechů byl dnes na 43. místě Jan Brabec, v celkovém pořadí si Milan Engel pohoršil o čtyři příčky na 34. pozici.

Jezdec týmu Moto Racing Group doplatil na fakt, že mu v průběhu etapy došel benzín 15 km před tankovací zónou. "Jelo se mi dobře, ten benzín mě hrozně mrzí. Neměl jsem žádnou krizovku, ani jsem nebloudil. Škoda..." litoval Engel.