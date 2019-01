Nadějně rozjetý závod končí. Šoltys na Dakaru nestihl start etapy

Pilot kamionu Tatra Martin Šoltys končí na Rallye Dakar. Dvojka týmu Buggyra Racing po technických problémech a nocování na trati nestihla start do úterní 8. etapy. V hlavní části závodu tak pokračuje již jen jeden český kamion, který řídí Aleš Loprais.

"Martin zůstal ve vysokých dunách, kde opravovali. Zabralo jim to hodně času, kolem osmé deváté se jim to podařilo, ale už byla tma, tak se rozhodli, že pojedou ráno, aby eventuálně stihli ještě start do etapy. To se jim ale nepodařilo," řekl ČTK manažer týmu Jan Kalivoda.

Šoltys s posádkou potřebovali dojet do bivaku ve stanoveném čase, což se mu s ohledem na počasí nepodařilo. "Ráno byla obrovská mlha, tak museli čekat. Když pak kousek sjeli, tak potkali pořadatele, který jim řekl, ať nikam nejezdí. Že není vidět na krok. Navíc ještě pomáhali dvěma zapadlým kamionům," uvedl Kalivoda.

Český jezdec se nakonec dostal na zpevněnou cestu v deset hodin místního času, o 30 minut dříve přitom potřeboval být v bivaku, aby mohl pokračovat v závodu. "Takže tím to pro ně končí," konstatoval Kalivoda. Po nedělní 6. etapě byl Šoltys průběžně osmý.