Nejtěžší závod, s něčím už to přehnali, hodnotí Češi obtížný Dakar

Motocyklista Ondřej Klymčiw si po divokém karambolu zlomil obratel a Dakar pro něj skončil na nemocničním lůžku v peruánské Limě. Řadu dalších českých závodníků pak provází technické i zdravotní problémy. Slavný závod přitvrdil a v mnoha ohledech se vrátil k prostředí, které jej dříve zdobilo v Africe. Náročný pouštní terén se složitou navigací však startovní listiny všech kategorií od začátků ostře zužuje.



Kromě Klymčiwa už z Čechů při svém debutu na slavné rallye odstoupil i čtyřkolkář Tomáš Kubiena, kterému neumožnily pokračovat problémy s technikou. "Myslím, že pořadatel to v některých případech přehnal," podotkl směrem k náročnosti trati automobilový navigátor Martin Plechatý, který sedí ve fordu vedle Borise Vaculíka.



Velmi zrádné podle Plechatého jsou hlavně přejezdy vysokých dun. "Najíždíme na ně třeba v rychlosti kolem sto šedesáti kilometrů za hodinu. Nikdy přitom nevíte, co za horizontem je, jestli na někoho nespadnete. Jednou jsme vzduchem letěli hodně daleko a málem se převrátili na střechu, pro nováčky je to extranáročné," popsal zkušený navigátor, jenž se snaží debutujícímu Hlavatému pomáhat, jak jen to je možné. Po třech etapách jsou v kategorii automobilů šestatřicátí.



Složitý Dakar od začátku prožívá i matador na čtyřkolce Josef Macháček. Už v první etapě totiž dostal dvacetiminutovou penalizaci za neprojetí kontrolního bodu, což postihlo i spoustu dalších závodníků napříč všemi kategoriemi. Muži, který prestižní rallye už pětkrát vyhrál, proto průběžně patří až třiadvacáté místo.



"V dunách je stále vidět hodně havárií. Sám jsem měl namále, protože jsem zabloudil a najednou se ocitl na dvou dvoumetrových seskocích. Jsem rád, že to čtyřkolka ustála a vyvázl jsem," hodnotil Macháček třetí etapu. Člověk podle něj musí být extrémně opatrný, protože ostré slunce jízdu v dunách komplikuje.

A na zvýšenou náročnost jubilejního čtyřicátého Dakaru poukazují i oba motocyklisté z BARTH Racing Teamu, David Pabiška s Rudolfem Lhotským. Prvně jmenovaný si ve druhé etapě bolestivě narazil klíční kost. "Ale Dakar je tak dlouhý, že se stačíte uzdravit, když se vám stane něco drobného," nedělal si Pabiška ze zdravotního handicapu těžkou hlavu. Rallye se účastní už podvanácté, a proto má jeho srovnání velkou váhu.

"Je to nejtěžší Dakar za posledních deset let," usoudil po třech úvodních etapách. "Tolik písku a těžké navigace v Jižní Americe (po přesunu závodu z Afriky - pozn. red.) v historii ještě nebylo. Povedlo se jim to, co dopředu hlásili," uvedl Pabiška. A týmový parťák Lhotský jeho slova jen potvrzuje.



"Jde o nejtěžší závod, kterého jsem se kdy účastnil. Lidé se trápí, pokud tohle překleneme, budeme vítězové. Ty špičaté peruánské duny jsou obrovsky vyčerpávající," zmínil obtíže terénu, ve kterém jubilejní ročník slavné rallye začal. V celkovém pořadí Lhotský klesl až na stodevátou pozici, protože hodně ztratil ve třetí etapě, kdy bloudil při hledání průjezdných bodů. "Naštěstí mi vyšlo palivo, posledních dvacet kilometrů jsem jel na rozsvícenou rezervu. Jen jsem čekal, jestli zastavím," popisoval možný problém, ke kterému mnoho nechybělo.



První tři etapy zkrátka naznačily, že letos bude ještě víc než kdy dřív platit, že vítězem bude každý, kdo se vůbec dostane do cíle. Hned čtvrtý měřený úsek, který je na programu v úterý, by přitom měl být ještě náročnější. Třistatřicetikilometrová trasa přes duny všech velikostí totiž bude jednou z nejdelších písečných etap v celé historii závodu.

Cílovou pásku uvidí příští sobotu v argentinské Cordóbě jen ti nejsilnější. Dakar si chce zpátky vydobýt pověst, kterou v posledních letech částečně ztratil.