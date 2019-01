Prokop na Rallye Dakar skončil šestý, Loprais pátý

Martin Prokop obsadil šesté místo na Rallye Dakar a o jednu příčku vylepšil české maximum v kategorii automobilů. Šestatřicetiletý pilot se spolujezdcem Janem Tománkem předčili ve fordu vlastní výsledek z loňska, sedmý skončil také Miroslav Zapletal v roce 2009. Aleš Loprais završil 41. ročník vedoucí výhradně v Peru druhým místem v etapě a celkově byl mezi piloty kamionů pátý. Nejlepší český motocyklový jezdec Milan Engel obsadil životní patnácté místo.

Mezi automobily potřetí v kariéře zvítězil Katařan Násir Attíja, Australan Toby Price podruhé ovládl motocyklovou kategorii a mezi kamiony už počtvrté triumfoval Rus Eduard Nikolajev.

Prokop i při čtvrté účasti na slavné soutěži dojel do cíle, od pondělního karambolu přitom pokračoval s pohmožděnýma rukama. "Děkujeme všem za podporu, protože to, co jsme tady zažili, hodně bolelo," konstatoval Prokop. "Myslím si, že jsme neudělali ostudu a šesté místo je super," doplnil Tománek.

Attíja tentokrát zvítězil za volantem toyoty, v roce 2015 řídil mini a v roce 2011 volkswagen. Po deseti etapách měl náskok přes 46 minut před druhým Nanim Romou ze Španělska, před Prokopem se ještě umístili slavný Sébastien Loeb z Francie, Polák Jakub Przygoňski a další zkušený Francouz Cyril Despres, který má na kontě pět triumfů v kategorii motocyklů.

Za Attíjou zaostal Prokop o tři hodiny a 19 minut, jeho kolega z týmu MP-Sports Tomáš Ouředníček dokončil soutěž na 17. místě.

Loprais dojel do cíle jako jediný český pilot kamionu. V posádce s Petrem Pokorou a Španělem Ferranem Marcem Alcaynou zakončili závod prvním medailovým výsledkem v ročníku, na 112 kilometrů dlouhém testu na cestě do Limy je předčil jen Nizozemec Ton van Genugten. Od čtvrtého Federica Villagry z Argentiny a vyrovnání druhého nejlepšího výsledku v kariéře z roku 2015 dělilo Lopraise jen necelých 11 minut. Lépe skončil jen v roce 2007, kdy byl třetí.

"Chtěli jsme moc, potřebovali bychom ještě o trošičku delší Dakar, ale osud tomu tak chtěl. Musíme být rádi za to, kde jsme. Jsme malý soukromý rodinný tým, bez tovární podpory. A zajeli jsme mezi továrnama," řekl devětatřicetiletý Loprais. "Byl to pro mě asi nejtěžší Dakar, když nepočítám ty s havárií a převozem vrtulníkem do nemocnice, ty jsou určitě horší."

Nikolajev zvítězil potřetí za sebou. Vyhrál i v roce 2013 a jeden triumf má i jako mechanik Vladimira Čagina (2010). Double týmu Kamaz završil Dmitrij Sotnikov, třetí skončil Nizozemec Gerard de Rooy.

Price si zopakoval vítězný pocit z roku 2016. Triumf zpečetil nejrychlejším časem v závěrečné etapě a uhájil první místo před obhájcem prvenství Matthiasem Walknerem z Rakouska. Oba jeli na KTM a rakouský výrobce slaví 18. triumf za sebou.

Engelovým maximem byla dosud 30. příčka z premiérové účasti v roce 2015. V posledním dnu jedenáctým časem vylepšil i svůj etapový rekord a o jedno místo se posunul v celkové klasifikaci. "Letěl jsem úplně brutálně a jsem patnáctý. Chytil jsem se Sama Sunderlanda a je to tam! Poprvé v životě Top 15," radoval se Engel, který jel rovněž na stroji KTM.

Jan Brabec, kterého ze hry o elitní dvacítku vyřadila devítihodinová penalizace v 6. etapě, obsadil 34. místo a také si oproti loňské premiéře (39.) polepšil.

Na čtyřkolkách byl suverénem Argentinec Nicolas Cavigliasso, který zaznamenal devět etapových vítězství a jedno druhé místo a po loňské druhé příčce při debutu slaví premiérový triumf.