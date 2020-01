Prokop se na Rallye Dakar posunul na 13. místo, Loprais je čtvrtý

Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul na 13. místo v průběžném pořadí. V 10. etapě, která byla z bezpečnostních důvodů kvůli silnému větru a písečné bouři výrazně zkrácena, předstihl bývalého dvojnásobného světového šampiona formule 1 Fernanda Alonsa ze Španělska. V čele je i nadále Alonsův krajan Carlos Sainz, jenž ve středu navýšil svůj náskok na Katařana Násira Attíju na 18 minut.

"Z pohledu bezpečnosti bylo rozhodnutí o zkrácení správné, protože strašně fouká, není moc vidět a helikoptéry měly hodně práce na prvním úseku," řekl Prokop na facebooku. Raději by ale závodil až do konce etapy. "Snažili jsme se totiž na těžkém úseku, v náročných dunách, trošku zabrat a nahnat nějaký čas," uvedl Prokop, jenž byl dnes jedenáctý.

Mezi motocyklisty se drží na 14. místě Martin Michek, který zajel až 35. čas a byl horší než týmový kolega Milan Engel. Vede Američan Ricky Brabec. Na čtvrtém místě mezi kamiony je stále Aleš Loprais, který byl dnes devátý. Předstihl jej i nadále průběžně šestý Martin Macík.

"Dneska to byla příjemná jízda. Vypadá to tu jak v Mordoru. Trať hodně písčitá, duna, tvrdý podklad, duna. A právě duny měly dnes hodně zrádné zakončení. My jsme jeli relativně na pohodu, abychom neudělali zásadní chybu. Přeci jen, je to maratonská etapa," uvedl Macík.

I přes menší technické problémy mohl být nakonec spokojený i Loprais, kterému se dnes podařilo o 24 minut snížit svou ztrátu na průběžně třetího Sergeje Vjazoviče z Běloruska. Obě posádky nyní dělí 41 minut. "Opět se projevil problém se senzorem turba. Museli jsme pětkrát zastavit a resetovat auto. Místy to bylo o přežívání. Nicméně i tak musíme poděkovat naší Lady, že nás dotáhla do finiše. S kluky se jí dnes budeme intenzivně věnovat, protože zítra nás čeká velmi těžká etapa," řekl Loprais.

Nejlepší dílčí výsledek v kariéře na Dakaru si připsal čtyřkolkář Zdeněk Tůma, jenž nestačil pouze na Poláka Kamila Wisňiewského. Celkově je ale Tůma stáje jedenáctý.

"Je to super. Tohle jsem si vůbec nepředstavoval, že někdy dokážu. Že porazím hvězdy typu Casaleho a Sonika. Je to jeden z mých splněných snů," radoval se Tůma, jemuž k úspěchu pomohla dobrá navigace. "Byla to dunová, písčitá etapa, foukal hrozný vítr. Na jednom bodě začali všichni bloudit a nenašli cestu ven. Já ji našel nejrychleji a tím se to vlastně povedlo," doplnil jezdec týmu Barth Racing.

K úspěchu Tůmovi pomohla i skutečnost, že musel zastavit a soupeři mu ujeli. "Potřeboval jsem hrozně moc na záchod. Držel jsem se skupinky motorkářů, ale pak jsem už prostě nutně potřeboval udělat zastávku a nechal si je ujet. Poté jsem se soustředil na přístroje a nenechal se nikým ovlivnit. Přesně jsem věděl, kde se nacházím a jel úplně podle sebe. Ostatní jeli vždycky za tím prvním, který je vedl pokaždé špatně, takže tam všichni bloudili," řekl Tůma.

Původně měli závodníci v maratonské etapě, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků, absolvovat 534 měřených kilometrů. Pořadatelé ale etapu po 223. měřených kilometrech ukončili.