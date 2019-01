Za rok už chci jet na výsledek, řekla Roučková

Podruhé se postavila na start Rallye Dakar a podruhé dojela do cíle. Před rokem Olga Roučková úspěšně absolvovala slavnou soutěž jako první česká žena za řidítky čtyřkolky, letos jela s navigátorem Danielem Zelenkou v buggyně. Za volantem by chtěla zůstat a v příštím roce už Dakar jet na výsledek.

"Letos to byla jedna velká neznámá. Věděla jsem, že (buggyna) Maverick je výborná mašina, ale nevěděla, co všechno zvládne. Je to spiderman, vyškrábe se všude," řekla Roučková na tiskové konferenci v Praze.

Závod byl pro ni složitý i proto, že buggynu dokázali mechanici připravit až těsně před startem rallye. Pracovali na ní i přímo v Jižní Americe. "Stavěli jsme ji měsíc před závodem a vše dodělávali i poslední tři dny před přejímkami. Ani jsme nevěděli, jestli to zvládneme a pustí nás do závodu," přiznal Zelenka.

Úpravy dělali i v průběhu rallye, v níž se Roučková pohybovala většinou na chvostu startovního pole. Nakonec dojela dvacátá v kategorii SxS. Výsledek jí udělal větší radost než loňské 26. místo mezi čtyřkolkami.

"Hlavně s ohledem na nedostatek času, který jsme měli. Měsíc na postavení mašiny je málo a tři měsíce na to, abych se naučila s volantem, taky. Jsem pyšná na celý tým, že jsme to zvládli. Dvacáté místo je pro mě bombastické," podotkla Roučková, která se svým parťákem řešila řadu složitých situací.

Nejkritičtější moment zažili v závěru, na přejezdu do cíle předposlední etapy, kdy jim v plné rychlosti praskla zadní poloosa a buggyna se stala neovladatelnou.

"Byl to strašný zážitek. Nikdy jsme nic takového nezažila. Vylétli jsme ven a naštěstí zrovna v protisměru nic nejelo. Jsem ráda, že jsem tady," uvedla. Na dojezdy v noci si postupně zvykla, stejně jako na vykopávání zapadlého auta. "Lopatu mám ještě obtisklou v rukách. Dan mi vždycky řekl: Zapadla jsi, vykopej si to," pousmála se.

Radost z úspěšně absolvované rallye jí nezkazila ani prohraná sázka, kvůli které musela absolvovat cestu domů v závodní kombinéze. "Asi v 6. etapě jsem řekla, že když dojedeme, tak v ní poletím domů. Jenže jsem nevěděla, že když pod tím nemáš nehořlavé prádlo, tak to strašně kouše. Bylo to hrozné. Sice bych v letadle neshořela, ale mám odřeniny ještě teď," řekla.

Přestože 41. ročník Dakaru skončil teprve minulý týden, Roučková už myslí na další. Za rok by se ráda postavila na start opět s buggynou. "A už bych nechtěla být vzadu, chci do desítky. Kategorie je hodně našláplá a jsou v ní tovární jezdci. Je to ale výzva. Vím, co musíme na autíčku udělat. Čeká nás hodně práce. Když na tom zapracujeme, tak budeme konkurenceschopní," dodala Roučková.