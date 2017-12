Zadlužila se kvůli Rallye Dakar. Motocyklistka Novotná si plní sen

Gabriela Novotná se v lednu stane první českou motocyklistkou na Rallye Dakar a splní si tak velký sen. Neváhala se kvůli tomu i zadlužit, aby zaplatila náklady na účast na slavné soutěži, vzala si hypotéku.

"Dakar byl pro mě životní sen, enduro i motokros mě bavily, ale jen tréninkově. Nelákalo mě se s někým přetlačovat na roštu. Lákala mě vždy kombinace navigování s jízdou. Asi je to tím, že jsem duší dobrodruh," řekla Novotná.

Devětadvacetiletá závodnice vyrazí na start se sloganem "Sny se plní", k čemuž přispěla i tím, že si na zaplacení nákladů vzala hypotéku. "Jsem sama sobě největším sponzorem. Čekala jsem, že půjde shánění financí trošku lépe, ale když to nešlo, tak jsem stála před rozhodnutím, zda sen opustit, nebo oddálit. Jediné, co se ve finále počítá, jsou zážitky. Ty vám už nikdo nevezme, a to je důležitější než cokoli jiného," vysvětlila Novotná.

Svého rozhodnutí ale nelituje. "Stálo mi to za ty peníze. Je ale pravda, že to není ideální, mám z toho trochu obavy a budu to platit dalších deset let, zřejmě. Kdyby ale člověk za svým snem nešel, bylo by to špatně," uvedla Novotná, která nebude jedinou Češkou na startu 40. ročníku Rallye Dakar. Na čtyřkolce pojede Olga Roučková.

Sama Novotná však závodníky na ženy a muže nerozděluje. "Osobně se vnímám spíše jako závodník. Navíc, když si člověk vezme helmu, není nic vidět. A růžovou na dresu nosí kde kdo, i chlapi," pousmála se rodačka z Chomutova, která se živí jako tlumočnice a lektorka angličtiny a francouzštiny.

Na rallye však samozřejmě soupeřům neujde, že s nimi závodí žena. "Reakce se různí a jsou jiné i na jednotlivých závodech. Například na Merzouga rallye, kde jsem se na Dakar kvalifikovala, byli kvalitní závodníci a byli příjemní. Měli chuť podpořit. Na malých amatérských závodech se občas stane, že když někoho dojíždím, tak mi uhýbá, a když vidí, že jsme baba, tak to chce ještě zachránit. Je to různorodé. Podle eg chlapů," řekla.

Novotná se na Dakar postaví jako členka týmu Ondřeje Klymčiwa, aktuálně nejlepšího českého motocyklisty. Absolvovala s ním i podstatnou část přípravy. "Je to velká škola pro mě i pro něj. Ondra je specifický učitel, já specifický žák. Když máte vedle sebe někoho takového, je to k nezaplacení," podotkla. S Klymčiwem konzultovala i dostupné informace o trati. "Moc se mi líbí. Uvítala jsem, že jsou zkrácené přejezdy na začátku, který bude v dunách. Nebude to tam žádná sranda, ale Peru na začátku mi udělalo radost," řekla.

Ambice Novotné jsou jednoduché - dojet do cíle. "A dojet se ctí. Nechtěla bych se tam doplazit. Míra dojezdovosti je asi 53 procent, takže by bylo velmi nepokorné říkat něco jiného," podotkla Novotná, která si dovede představit, že se vícekrát na slavné rallye už nepředstaví. "Druhou hypotéku si nevezmu... Kdyby se podařilo sehnat partnery a pár let se závodění věnovat, tak by se mi to ale líbilo," dodala Novotná.