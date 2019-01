Zrádný Dakar! Snad desetkrát jsem spadl na držku, štvalo Brabce

Druhá polovina slavného závodu pro něj nezačala nejlépe. Český motocyklista Jan Brabec zažil v šesté etapě Rallye Dakar pády nejen na trati, ale i v celkovém pořadí. Několik neprojetých kontrolních bodů ho stálo devítihodinovou penalizaci a propad až do poloviny šesté desítky. Boj však nevzdává a pokračuje.

Šestou etapu měl krásně rozjetou. Podle mezičasů byl chvíli i virtuálně nejrychlejší. Dakar však ukázal českému jezdci svou zrádnou tvář hned po startu. První pád Jana Brabce přišel hned po startu. "Na pátým kilometru jsem spadl někde do kaňonu, nemohl jsem motorku vytáhnout ven. Ztratil jsem asi dvacet minut," uvedl český motocyklista.

Nevadilo mu to. Sebral se a jel dál. Jenomže přišel další problém. Organizátor si pro jezdce připravil před začátkem etapy nemilé překvapení. "Přidal jedno kolo navíc. Řekl, ať si dáváme bacha na přeskakování kontrolních bodů. Tam jsem zazmatkoval a nebyl jsem schopný trefit trať zpátky," konstatoval smutně Brabec.

Toho totiž začalo zlobit GPS natolik, že okolo padesátého kilometru minul několik kontrolních bodů. "Navigace mi ukazovala totální zmatek. Byl jsem z toho celou etapu rozhozený a snad desetkrát šel na držku," zlobil se Brabec. Kvůli pádům totiž přišel o šanci nadějný výsledek. V cíli šesté etapy ho navíc čekal postih. Od organizátorů vyfasoval dodatečnou devítihodinovou penalizaci. Nicméně v závodě pokračuje.

"Organizátor se naštěstí smiloval díky tomu, že jsem byl celkově osmnáctý," ulevil si částečně Brabec. Letošní Rallye Dakar pro něj nekončí. Do zbytku slavného závodu však bude startovat až z 55. pozice a s téměř dvanáctihodinovou ztrátou na vedoucího Chilana Quintanillu. "Jdeme na to dál. Dokud není konec, tak to neskončilo. Teďka to začne být o morálu. Vydržet duny a podobně," prohlásil statečně Brabec.