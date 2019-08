Šampion Hubert po tragické nehodě zemřel. Piloti vyjadřují soustrast.

Při závodu formule 2 ve Spa dnes zahynul francouzský pilot Anthoine Hubert. Dvaadvacetiletý jezdec podlehl zraněním po hrůzostrašné nehodě s Američanem Juanem Manuelem Correou, který do jeho vozu narazil v rychlosti kolem 270 km/h.

Hubert ve druhém kole závodu, který byl součástí programu Velké ceny Belgie formule 1, dostal za obávanou zatáčkou Eau Rouge hodiny, načež se jeho vůz po odrazu od bariéry vrátil na trať. V tu chvíli do něj v plné rychlosti narazil soupeř.

Correův vůz po střetu skončil koly vzhůru, dvacetiletý jezdec utrpěl zlomeniny nohou, podle prvních informací je ale v lutyšské nemocnici ve stabilizovaném stavu. Další účastník nehody Giuliano Alesi z Francie byl po vyšetření propuštěn bez následků. Závod byl okamžitě ukončen.

Dnešní vítěz kvalifikace formule 1 Charles Leclerc zveřejnil na svém instagramovém účtu společnou fotografii. "Nemůžu tomu uvěřit. Odpočívej v pokoji," kondoloval pilot.

Soustrast vyjádřil i Estebane Ocon. "Byli jsme stejně staří, společně jsme závodili. Všechny mé myšlenky směřují k jeho rodině. Odpočívej v pokoji," zdrtila zpráva pilota formule 1, krajana a přítele zesnulého jezdce.

Can’t believe it, we had the same age, we started racing together and battled on track for years.

All my thoughts goes to his family. Repose en paix Anthoine pic.twitter.com/ud5U7k4UAQ