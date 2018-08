Šťastný Kornfeil a šachy v Brně: Stál jsem tam jak jitrnica

Lepší divácký tahák si pořadatelé brněnské Velké ceny silničních motocyklů ani nemohli přát. Jakub Kornfeil v sobotu poprvé v kariéře vyhrál kvalifikaci závodu mistrovství světa a rázně se přihlásil do boje o stupně vítězů v nedělním hlavním klání kategorie Moto3. Pětadvacetiletému Čechovi se na Masarykově okruhu tradičně daří, dnes skvěle zvládl dramatickou koncovku kvalifikace a výsledkem byla premiérová pole position.

"Neuvěřitelné se stalo skutečným, poprvé v životě na pole position! Neuvěřitelné pocity... Ještě k tomu doma, před zraky tisíců, desetitisíců a možná i statisíců fanoušků," radoval se Kornfeil v rozhovoru s novináři. Jeho dosavadním kvalifikačním maximem bylo druhé místo, které si připsal i letos v Le Mans.

Na Masarykově okruhu Kornfeil navázal na Lukáše Peška, jenž vyhrál kvalifikaci jako zatím poslední český jezdec v roce 2007 v Misanu. Pomohla mu k tomu i dramatická koncovka kvalifikace, kdy prakticky všichni jezdci čekali se startem do posledního rychlého kola na samotný závěr a řada z nich jej nakonec nestihla v limitu absolvovat.

"Musím poděkovat Johnovi (McPheemu), že se rozhodl v posledním stoupáku před cílem nasadit a do závěrečného kola jsme odstartovali asi osm vteřin před limitem. Kdyby s týmovým kolegou nenasadili, tak to nestihneme," řekl Kornfeil. Brit McPhee byl nakonec v kvalifikaci druhý. "Musel jsme ho předjet, brzdil mě a já jsem za ním nemohl ztratit ani zatáčku. Věděl jsem, že získáváme," uvedl rodák z Kyjova.

Taktické šachy provázejí závěry kvalifikací Moto3 běžně, ale v Brně byla situace extrémní. "Bylo to strašné. Asi šest minut před koncem jsem řekl mechanikům, aby mi připravili motorku, a byli jsme schovaný v boxech, aby nás nikdo neviděl, než budeme vyjíždět. Nikdo ale nevyjížděl," popsal Kornfeil momenty před blížícím se koncem kvalifikace.

Nakonec sám vyjel, ale v boxové uličce čekal na ostatní. Chtěl totiž využít vzduchový "pytel". "Stál jsem uprostřed tratě jako jitrnica další minutu. Motorku jsem měl strašně přehřátou a říkal jsem si, že jak se rozjedu a zvýším otáčky, bude to špatné. Že mi buď praskne chladič, nebo něco jiného. Motorka měla 112 stupňů a normálně má mít 73," líčil Kornfeil.

Vše ale klaplo a nejzkušenější jezdec v nejslabší kategorii zvládl odjet rychlé kolo ideálně. "Bylo to ale velké taktizování. Nikdo nechtěl jet. V posledním výjezdu před cílem za to vzal Nepa, týmový kolega Johna (McPheeho), udělal mu slip stream a oba nás vytáhl. Pak už bylo důležité neudělat v posledním kole chybu, protože nervy pracovaly. Kolo bylo ale téměř dokonalé," radoval se.

Na závod se těším, užiju si ho

Teď už se Kornfeil naplno soustředí na nedělní hlavní závod, ve kterém by měl mít navíc k dispozici zcela nový motor. "Když odstartuju dobře a nikdo tam nebude, tak se budu snažit jet dopředu. Ale problém je ten, že když bude profukovat, tak při výjezdu na áčko je protivítr. Jedu tam sám, rozrážím to. I když budu mít náskok dvě desetiny, tak mě stáhnou. Je to loterie, takže možná bude lepší šetřit gumy. Bude strašně důležitá strategie, co mi ukážou na boxové zdi, abych věděl, kolik nás jede ve skupině. To všechno bude hrát roli," přemítal o scénáři závodu.

Kornfeil byl v Brně nejlépe pátý. Teď cítí, že by to mohlo být ještě lepší. Nervózní ale není. "Normálně, když jsem startoval z prvních řad, tak jsem býval nervózní. Nevím, čím to je, ale tady si to prostě užívám. Je to asi tím, že tady cítím od všech podporu," podotkl. Důležité je, že nemá problémy s technikou. "Od prvního tréninku nám tady motorka funguje, takže nás to nechává v klidu. Je to takové jednoduché závodění, není to tak, že musíme vychytávat motorku a ještě musím makat. Teď je to jen tak, že já musím makat," řekl.

Věří, že jej přijde podpořit i hodně diváků. Po letech je v Brně podle všeho nebude odrazovat nepřízeň počasí. "Samozřejmě by bylo fajn, kdyby došli lidi na Kornfeila. To je to nejvíc, co pro mě může být," pousmál se.