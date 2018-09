Superbiky v Brně už nepojedou! Letos přinesly finanční ztráty

Mistrovství světa superbiků, které se vrátilo do Brna po pětileté přestávce, už se na Masarykově okruhu nepojede. Důvodem je finanční ztráta z pořádání letošního závodu ve výši několika milionů korun. Světový šampionát silničních motocyklů MotoGP se v příštím roce v Brně uskuteční o prvním srpnovém víkendu.

Superbiky závodily na brněnském okruhu v červnu a během víkendu přilákaly podle pořadatelů přes 50 tisíc diváků. "Náklady spojené s pořádáním tohoto podniku se bohužel nepodařilo alespoň vynulovat. Významu tohoto závodu neodpovídala návštěvnost. Přitom organizačně jsou závody superbiků stejně náročné jako MotoGP," řekl ČTK mluvčí Masarykova okruhu Petr Boháč.

Kromě chybějícího příjmu z prodeje vstupenek byl dalším finančním zatížením zalistovací poplatek přesahující 7,5 milionu korun.

"Rozhodnutí nás pochopitelně mrzí. Všichni si kvalitu letošního atraktivního závodu pochvalovali. Počínaje jezdci a konče diváky. Přišlo jich ale bohužel velmi málo, abychom náklady pokryli. Vstupenky byly za minimální ceny vzhledem k nákladům na celou akci," uvedl Boháč. "Superbiky žijí ve stínu mistrovství světa silničních motocyklů," dodal.

České barvy letos v Brně hájil v superbikových závodech, ve kterých startují produkční motocykly podobající se na rozdíl od seriálu MotoGP více běžným strojům, pouze Ondřej Ježek.

Hejtmana Bohumila Šimka (ANO) mrzí, že už se mistrovství světa superbiků v Brně nepojede. "Jedná se o prestižní akci mezinárodního významu. Z pohledu kraje není v možnostech Spolku pro MotoGP, aby tuto akci jakkoliv finančně podporoval. Je proto škoda, že se nenašel žádný jiný subjekt, který by mistrovství podpořil. Chápu postoj pořadatele ztrátovou akci dále nepořádat," řekl Šimek.

Motocyklovou Velkou cenu pořádá Spolek pro MotoGP, který založily kraj a město a do akce dávají dohromady 30 milionů ročně. Dřívější pořadatel Automotodrom Brno už závody nechtěl pořádat pro jejich ztrátovost, tedy ze stejného důvodů jako u superbiků. Podle náměstka brněnského primátora Petra Hladíka (KDU-ČSL) je škoda, že superbiky z Brna opět zmizí. "Jsme rádi, že tu závody byly. Ale je to soukromá akce, která není financovaná z našeho rozpočtu. Je to podnikatelské riziko," dodal Hladík.