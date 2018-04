VIDEO: Drama v Argentině. Nalbandian havaroval při rallye

Fanouškům pořádně zatrnulo. Bývalý tenista David Nalbandian, jenž se po ukončení profesionální kariéry rozhodl vyměnit tenisovou raketu za volant, měl nehodu. Při posledním domácím závodě rallye nezvládl řízení svého sportovního automobilu. Známému Argentinci se naštěstí nic nestalo, havárii odnesly pouze plechy jeho vozu.

David Nalbandian si již během svého mládí zamiloval rychlá auta a toužil se stát profesionálním jezdcem. To se mu nakonec splnilo, když po úspěšné tenisové kariéře, během níž vyhrál Turnaj mistrů a zahrál si finále Wimbledonu, začal závodit v populární rallye.

Účast na tratích mu ale zatím přináší hlavně starosti. Po dvou nehodách z let 2015 a 2016 totiž opět nebezpečně havaroval, čímž vystrašil nejednoho svého příznivce. Šestatřicetiletý rodák z Unquilla nezvládl na domácím okruhu jednu ze zatáček a několikrát svůj "sporťák" otočil ve vzduchu.

David Nalbandian was in a rally car that flipped yesterday in Argentina.



