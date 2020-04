Vůz jezdce Earnhardta bude vydražen na pomoc v boji s koronavirem

Jeden z vozů legendárního jezdce NASCAR Dalea Earnhardta půjde do dražby, jejíž výtěžek bude věnován na pomoc s bojem proti šíření koronaviru. Soutěžní automobil chce zpeněžit pro dobročinné účely majitel závodního týmu RCR Richard Childress.

Earnhardt barvy jeho stáje hájil 18 sezon a za tu dobu šestkrát prestižní seriál NASCAR vyhrál. Prý je to poprvé, co se Childress vzdává některého z oficiálních Earnhardtových vozů ze své osobní sbírky. "Mám vzpomínky na každé z těch aut, ale vnímám to utrpení. Rozloučit se s jedním z těch vozů je moje malá oběť," uvedl Childress na twitteru.

Earnhardt vyhrál zámořskou sérii NASCAR celkem sedmkrát a dělí se o rekord s Richardem Pettym a Jimmiem Johnsonem. Poprvé triumfoval v roce 1980 a v barvách RCR pak v chevroletu s tradičním startovním číslem tři vládl v letech 1986, 1987, 1990, 1991, 1993 a 1994. Za 27 let působení v seriálu vyhrál 76 závodů a jezdcem stáje RCR byl i v roce 2001, kdy zemřel na následky zranění po havárii v posledním kole úvodního závodu sezony v Daytoně.