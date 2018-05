Bláznivý zápas, hodnotil Nečas. Led je podle něj hrozný

Talentovaný útočník Martin Nečas se stihl natolik zotavit po tvrdém nárazu do hrazení v úvodním duelu mistrovství světa se Slovenskem, aby dnes naskočil zpět do sestavy proti Švýcarům. Bláznivý zápas bez potíží zvládl, připsal si asistenci a při vítězství 5:4 v nájezdech byl u všech čtyř gólů ze hry v podání českého týmu.

"Bylo to fakt docela bláznivé, hlavně vyloučení v první půlce zápasu. To bylo strašný, dostali jsme z toho tři góly," podivoval se Nečas v rozhovoru s novináři. "Pak jsme to doháněli ve hře pět na opět a vždycky jsme jim to dali zase zpátky. Alespoň, že tak, že máme dva body," doplnil Nečas.

Český tým se stejně jako v prvním duelu proti Slovensku nepoložil za nepříznivého stavu a připsal si cenné dva body. "Vždycky jsme se vrátili rychle zpátky, což bylo dobrý. V pět na pět jsme byli lepší. Škoda, že jsme to nedotáhli v normální hrací době a za tři body, ale aspoň že máme tu výhru," ulevil si devatenáctiletý forvard.

Výběr kouče Josefa Jandače si však komplikoval cestu za výhrou z velké míry sám. Celkem inkasoval 12 trestných minut za fauly vysokou holí. "Fakt 12 minut za vysokou hůl? Tak to je dost a ještě k tomu jsme hráli v šesti, to jsou zbytečné věci. Hůl vyletí, stane se, ale dostali jsme z toho tři góly," připomněl Nečas.

Kouč Jandač přitom chce dlouhodobě od svých svěřenců lepší disciplínu. Čechům se navíc nedaří hra v početní nevýhodě. "Ty góly v oslabení nás hrozně sráží a bere to síly těm, co hrají v oslabení. A naopak ti, co ne, nejsou zase v tempu. Tohle musíme zlepšit, ale už si to říkáme třetí zápas," přiznal Nečas.

Závěr zápasu byl jen pro silné nervy. Švýcaři měli v závěru základní hrací doby k dispozici trestné střílení, ale neproměnili. Nájezdy se pak rozhodly až v poslední sérii. Nečas byl jedním z těch, kteří neuspěli. "Led je hrozný, snažili jsme se vystřelit, 'Řepa' to naštěstí proměnil výborně a 'Francík' vychytal," ocenil Nečas autora vítězné trefy Michala Řepíka a gólmana Pavla Francouze.