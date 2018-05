Brankář proti USA? Už je jasno, trenéři však jméno tají

Čeští hokejisté se pokusí stejně jako na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu zdolat ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Kodani USA, aby měli šanci ukončit šestiletý medailový půst. Kouč Josef Jandač bude před Američany tajit, zda postaví na klíčovou bitvu do branky Davida Ritticha, nebo Pavla Francouze. Vítěze čeká v sobotu v Kodani úspěšnější z duelu mezi Švédskem a Lotyšskem.

"Víme, koho postavíme. Brankáři to taky vědí a já to neprozradím. Nechceme soupeři dávat jasného gólmana, na kterého se můžou připravit. Ať se připravujou na oba dva," řekl Jandač. Francouz byl jedničkou loni na MS v Paříži i na olympiádě, gólman Calgary Rittich by po dvouletém působení v zámoří dostal poprvé šanci ve velké reprezentační bitvě.

Samostatná česká reprezentace sehrála s USA 21 zápasů, z nichž jedenáct vyhrála, jednou remizovala a devětkrát prohrála. V únoru na olympijských hrách Jandačův výběr vyhrál 3:2 po samostatných nájezdech. Z českého kádru u toho byli brankář Francouz, obránci Adam Polášek, Michal Jordán a útočníci Roman Červenka, Roman Horák, Dominik Kubalík a Michal Řepík, z amerického mužstva nikdo.

"Každý tým je jiný, na těch turnajích nikdy není stejné mužstvo. Možná historicky to někdy bývalo, ale teď ne. Máme poslední čtvrtfinále na olympiádě s Amerikou úspěšné, ale nemyslím si, že to nějak hrálo roli. Je to nový zápas, nejdůležitější na mistrovství a mužstvo je tady jiné. Věřím tomu, že kluci budou uvolnění a zároveň zodpovědní," uvedl Jandač.

Na Kanea Plekanec nebo Faksa

Američané jsou s 39 brankami na turnaji nejproduktivnějším týmem a prohráli stejně jako Češi pouze jednou - v posledním duelu v úterý s Finskem (2:6). "Mají velmi dobré a produktivní hráče do útoku. Je to takové ofenzivní mužstvo, možná zranitelnější trošku v obraně. Uvidíme. Musíme se vyvarovat faulů, mají dobré přesilovky," prohlásil Jandač.

Pohlídat si chce speciálně první formaci Američanů s lídrem produktivity Patrickem Kanem, který nastupuje s Camem Atkinsonem a Nickem Boninem. "Máme plán, abychom je pokud možno pokrývali. Uvidíme, jak se to bude celkově vyvíjet. Když tam půjde Kane, tak všichni budou vědět, že je na ledě a já se budu snažit tam dávat pětky, které by ho měly ohlídat," řekl Jandač. Plánuje na Kanea nasazovat formaci Tomáše Plekance či Radka Faksy.

Český tým ještě dnes před obědem trénoval v Kodani. "Bylo dobře, že jsme trénovali na tréninkové ploše, protože tady je trénink vždycky takový svižnější a led trošku lepší. Bylo vidět, že kluci mají chuť. Zajezdili jsme si. Co jsme chtěli, jsme udělali a myslím si, že jsme na zítřek dobře připraveni," uvedl Jandač.

Loučení? To si nepřipouštím

Okolo 14:00 se vydal český tým do Kodaně, kde stráví noc v hotelu Scandic Regina. Ve čtvrtek absolvuje v 9:30 v hale Jyske Bank Boxen předzápasové rozbruslení a od 16:15 sehraje duel, který rozhodne, zda bude moci pomýšlet na první medaili od bronzu na MS v roce 2012.

"Hráli jsme sedm utkání v deseti dnech, proto jsme dali (v pondělí) den volna a myslím, že nám přišlo všem vhod úplně vypustit," řekl Jandač. "Dneska už je play off režim a trénink byl dobrý. Zítra bude rozbruslení, i když hrajeme v 16:15. Potřebujeme, aby si tam kluci osahali mantinely a odrazy od plexiskla, které jsou tak trošku nestandardní. A pak jdeme na ně," doplnil kouč.

Po šampionátu ukončí dvouleté působení v roli hlavního kouče národního týmu a nepřipouští si, že by to pro něj mohlo být ve čtvrtek loučení. "Věřím tomu, že to uděláme a ještě budu mít dva zápasy," uvedl Jandač, který od nové sezony povede v KHL Magnitogorsk.

Čtvrteční duel začne v 16:15, přímý přenos vysílá ČT sport.