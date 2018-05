Čech získal domácí prostředí pro hráče. Halu vyměnil za Zemana.

Na hodně nečekanou obchodní nabídku přistoupili dánští organizátoři nadcházejícího hokejového mistrovství světa. Národní tým pořadatelské země odehraje zápasy v základní skupině v Herningu. Royal Arena v hlavním městě Kodani však zůstala volná pro ostatní účastníky země. Dáni tak vymysleli obchod, že vymění jejich národní poklad za jeden z osmi států, kteří budou hrát v kodaňské hale. Ze všech nabídek zaujala ta česká s prezidentem Zemanem a Karlovým mostem.

Pořádání hokejového mistrovství světa je pro Dány a celou zemi velká událost a podle toho také k tomu přistupují. "Je to skutečně výjimečná věc, a proto k ní budeme náležitě přistupovat - Uděláme velký Dánský obchod," nabádá v promo videu Thomas Skov.

Dánsko nabídlo Královskou halu v Kodani všem osmi účastníkům skupiny A, že mu vytvoří atmosféru coby domácímu celku. Za svůj národní poklad však Dáni chtěli jiný z dané země v protihodnotě. Fanoušci se tak na sociálních sítích předháněli v návrzích k obchodu. Ze všech nakonec organizátoři vybrali tu od Lukáše Rybky, který za Royal Arenu nabídl prezidenta Zemana a Karlův most.

Rybka měl laťku položenou hodně vysoko, protože ještě před tím nabízel uživatel Tomáš Tesař hrdinku letošních zimních olympijských her Ester Ledeckou. "To je zajímavá počáteční nabídka. Co Karlův most?" odpověděli správci oficiálního facebookového účtu k MS na Tesařův návrh.

Toho se chytil Rybka, který se myšlenky dánských organizátorů chytil a nabídl Karlův most s Pražským hradem v pozadí. "Není to špatné," přišla odpověď od pořadatelů nadcházejícího světového šampionátu. Tesař následně popíchl Rybku, že by k původnímu návrhu mohl přidat i české politiky a tak Rybka k závěrečné nabídce přidal i prezidenta Miloše Zemana, jak leží v nafukovacím člunu a v Dánsku měli jasno.

Dáni tak vybaví Royal Arenu na zápas České republiky s Francií našimi národními produkty. "Třináctého května bude zde oslava všeho českého před, během a po utkání. Poskytneme i velmi speciální podporu fanoušků," napsali dánští organizátoři.

Aby se Češi cítili při zápase s Francií jako doma, tak Dáni slíbili, že přivezou potraviny typické pro Česko, dále i tradiční hudbu a neopomenou i pozvat fanoušky. Dopředu již prozradili, že se ve fanzónách bude čepovat české pivo z Krušovic.