Červenka: Nepřijel jsem vyhrát střelce, chci týmový úspěch

Roman Červenka neprožívá střelecky vydařený turnaj. Ze sedmi utkání ve skupině si připsal pouze dvě gólové asistence. Kapitán českého výběru si však ze svých statistik nedělá hlavu a snaží se myslet pouze na týmový úspěch.

"Jak je člověk starší, tak nikdy neví, které mistrovství pro něj bude poslední. Zase je tu velká šance něco udělat. Když jsem byl mladší, bylo mi tak čtyřiadvacet, tak jsem si říkal, že to přijde každý rok, ale časem vidím, že to takhle není. Musíme pro to letos udělat všechno," pověděl Červenka novinářům.

I přes střeleckou aktivitu českého kapitána (19 střel na branku), ne a ne přijít první branka. Po skončení skupiny má na kontě jen dvě asistence. "Snažím se to brát pozitivně. Já jsem sem nepřijel vyhrát nějaké střelce. Byl bych rád, kdybych dal gól. Na druhou stranu jsem přijel udělat nějaký týmový úspěch a na to ta šance furt je. To je jediné, na co se soustředím," prozradil útočník, který je po Šulákovi a Řepíkovi třetím nejpilnějším střelcem českého výběru.

K prolomení smůly by možná pomohla jedna šťastná trefa. "Když člověk vidí nějaké góly, tak to tam kolikrát jen tak propadne. Teď tam prostě takový nespadne. Nějak extrémně mi to nevadí. Snažím se, abych pomohl jakkoliv a byl na ledě každé střídání platný. Je opravdu jedno, kdo gól dá. V důležitý moment jde jen o to, abychom po zápase měli o gól navíc a šli dál. Když budeme mít medaili a já nedám gól, budu s tím úplně v pohodě," řekl hráč s číslem deset.

Čtvrteční čtvrtfinále bude již jeho desáté v kariéře. V něm se pošesté utká proti výběru USA. Podle svých slov si ale ideálního soupeře těžko vybrat. "Jsou to všechno vyrovnané týmy. Kanada působí nejsilněji, ale paradoxně taky není podle těch výsledků suverénní. Musíme se připravit sami na sebe, na svůj výkon a porazit kohokoliv," uvedl.

Účastník tří olympijských her má čtvrtfinálovou bilanci pěti výher a čtyř proher. "Kolín nad Rýnem 2010 je ale specifický tím, že jsme tam přes dvoje nájezdy došli až do finále, kde se pak bralo zlato. Zažil jsem i vyhraná čtvrtfinále, pak z toho bylo jen čtvrté místo, což to trochu zhatí a není to příjemné," podotkl Červenka.

Za největší zklamání považuje smolné vyřazení před dvěma lety na MS v Moskvě. "Hráli jsme dobrý hokej, byla super atmosféra v týmu, skupinu jsme zvládli výborně, ale mrzí mě, že jsme prohráli s Amerikou na penalty. Tak to ale někdy je," řekl smutným hlasem.

Proto pro něj stále zůstává motivací nečekaný zlatý úspěch z roku 2010. "Zažít něco podobného by bylo krásný, od toho jsme zatím daleko. Každá medaile by byla velký úspěch. Teď musíme ve čtvrtek zvládnout důležitý zápas, až po něm může přijít další důležitý zápas. Dál nemůžeme zatím přemýšlet," dodal Roman Červenka.