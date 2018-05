Češi dorazili do Kodaně, stihli i první trénink

Čeští hokejisté si dnes večer poprvé zatrénovali v dějišti mistrovství světa v Kodani a vyzkoušeli si led Royal Areny pro 12.500 diváků, v které v sobotu vstoupí do turnaje zápasem proti Slovensku. Po příletu z Prahy se ubytovali v hotelu Crown Plaza a pochvalovali si, že bydlí poblíž haly. Komfort tamního zázemí jim trochu vynahrazuje stísněnější prostory kabiny.

"Cesta proběhla naprosto bez problémů. Let trval hodinku a něco. Je skvělé, že jsme kousek od letiště a hotel máme hned u arény. Je to docházková vzdálenost dvou minut, po této stránce je to výborné," řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Jiří Kalous.

Blízkost bydlení od Royal Arény si pochvalují také hráči. "Když to srovnám třeba s Moskvou (na MS 2016), kde jsme museli dojíždět minimálně půl hodiny na stadion, tak tohle je úplně ideální. Každý hráč má rád jiný čas v kabině, někdo zůstává déle. Nejsme tady závislí jeden na druhých a každý si to může udělat, jak chce," prohlásil brankář Pavel Francouz, česká jednička pro turnaj.

"Je to určitě lepší než trávit čas přejezdy v autobuse. Neztrácíme žádný čas. Máme veškeré zázemí na hotelu. Protože můžeme využívat hotelové prostory, tak nám ani nevadí stísněné podmínky na zimáku," připojil Kalous.

V kabině je pro hráče 25 míst, tedy pro přesný počet, který se dostane na soupisku. V širším výběru kouče Josefa Jandače je v současné době o tři hokejisty více. "Nějak jsme se tam poskládali a není to nějaký zásadní problém. Jsou tam k dispozici židle a lavice, prostor se využil v podstatě do posledního centimetru, ale všichni mají kde sedět. Podmínky tu mají všichni stejné," doplnil Kalous.

"Šatna je malinká, ale většinou to bývá na mistrovstvích takto poslepované, protože se musí narvat osm týmů do jednoho stadionu. Myslím, že tato hala není prvoplánově dělaná jen na hokej, ale spíš na nějaké koncerty a podobně. Na druhou stranu jsme tam hezky pohromadě, nehledáme se tam a může nás to jen stmelit," podotkl Francouz.

V provizorně řešený kabinách chybí u záchodu i dveře. "Záchody se sprchou mi přijdou trochu vtipný, to se nedá nic dělat, tak to mají všichni. Snad to bude v pohodě," prohlásil útočník Dominik Kubalík. "David Rittich říkal, že měl problémy si na záchod dojít, protože se tam v betonech nevešel. Jsou to takové festivalové buňky," usmíval se Francouz.

První trénink měl český tým v Royal Areně hodinu. "Bylo to hodně na rozjezdění. Měli jsme za sebou cestování a pak jsme leželi asi tři hodiny na hotelu. Chtělo se do toho trošku dostat, hodně se vypotit a rozjezdit nohy," uvedl Kubalík.

Český tým trénoval stejně jako ve středu v pražských Letňanech v této sestavě: Francouz, Furch, Hrachovina - Gudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Polášek, Šulák, Hronek, Pyrochta, Krejčík, D. Musil - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Šťastný, Horák, Kousal - Kaut, R. Hanzl, Chytil.

"Máme tam ještě nějaké malé otazníky. Uvidíme, zítra s Jakubem Krejčíkem podstoupíme takový zátěžový test, uvidíme, jak na tom bude," řekl Kalous na adresu obránce Komety Brno, který měl potíže s břišním svalem. "Proti Slovákům s velkou pravděpodobnosti bude dvanáct útočníků a sedm beků," doplnil asistent trenéra. Mezi zatím sedmi zařazenými obránci na soupisce, na které jsou i dva gólmani a deset útočníků, aktuálně Krejčík není.

V Kodani není propagace šampionátu téměř vidět, tým domácího Dánska navíc hraje v základní skupině B v druhém dějišti Herningu vzdáleném 300 kilometrů. "Na hotelu hokejová atmosféra cítit byla. Jsou tam týmy a vlaječky," dodal Kalous.