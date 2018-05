Češi jdou ve čtvrtfinále na USA, Kanada si pojistila třetí místo

Soupeřem českých hokejistů ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku budou Američané. Rozhodla o tom jejich prohra 2:6 s Finskem, které vyhrálo základní skupinu B v Herningu, tým USA skončil druhý. Kvůli vítězství Švýcarska nad Francií turnaj zcela skončil pro Slováky.

Američané jsou v posledních letech tradičním sokem české hokejové reprezentace ve vyřazovacích bojích. Naposledy se oba celky utkaly v únoru ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Pchjongčchangu, kde po výhře 3:2 po nájezdech uspěli Češi.

Dosud neporaženým Američanům stačil v souboji proti Seveřanům bod k tomu, aby vyhráli skupinu. Jenže už po první třetině prohrávali 0:2 a poprvé se prosadili až při čtyřbrankovém manku v závěrečné desetiminutovce. Hattrick si připsal Sebastian Aho.

Finsko-USA

Američané byli sice v první třetině střelecky aktivnější, ale jako by jim chyběla šťáva a větší chuť se poprat o výhru. A když se k tomu přidal nejistý Kinkaid v brance, nevěstilo to pro ně nic dobrého. Aho se trefil poprvé v 10. minutě pokusem od zadního hrazení díky odrazu o Kinkaida, v 18. minutě se gólman Američanů špatně zorientoval po odrazu puku od mantinelu a Aho měl zblízka velmi snadnou práci.

Finové zápas kontrolovali i ve druhém dějství, navíc v končící 38. minutě přidali další gól. Na střelu od modré sice stihl Kinkaid zareagovat, jenže dojíždějící Rantanen byl u odraženého puku nejrychleji a po krátké kličce do bekhendu s přehledem zakončil do odkryté branky.

Anttilova dorážka v 48. minutě definitivně rozhodla o pořadí ve skupině, přesto se Američané ještě postarali o zajímavý závěr, neboť při vyloučení Koivista sáhli už devět minut před koncem ke hře bez gólmana a Kane snížil.

V 54. minutě přidal pátý gól Finů v přesilovce Kapanen, Ryan zblízka po 47 sekundách opět snížil. Za stavu 5:2 mohl z pár centimetrů dorazit puk do prázdné brány Larkin, ale přetlačil ho Heiskanen.

Američané pak znovu sáhli k power play, při níž těsně bráněný Aho sice nejprve netrefil prázdnou branku, ale puk se mu od zadního hrazení odrazil ideálně zpátky před opuštěné brankoviště a Aho snadno doklepl - 6:2. Finové tak po Kanadě (5:1) vyučili čtyřbrankovým rozdílem ve skóre i druhého ze zámořských favoritů.

Skupina B (Herning): Finsko-USA 6:2 (2:0, 1:0, 3:2) Branky a nahrávky: 11. Aho (Savinainen), 18. Aho (Nutivaara), 38. Rantanen (Nutivaara, Mikael Granlund), 48. Anttila (Manninen), 54. K. Kapanen (Tolvanen, Savinainen), 57. Aho (Kivistö) - 52. P. Kane (McAvoy), 55. D. Ryan (P. Kane, Kreider). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Sjöqvist - Malmqvist (oba Švéd.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 6343. Finsko: Säteri - Pokka, Heiskanen, Koivisto, Nutivaara, Kivistö, Honka, Riikola - Tolvanen, Mikael Granlund, Rantanen - Savinainen, Aho, T. Teräväinen - K. Kapanen, Manninen, Jormakka - Anttila, Pesonen, Mäenalanen. Trenér: Lauri Marjamäki. USA: Kinkaid - Martinez, C. Murphy, McAvoy, Butcher, N. Jensen, Pionk, Hughes - Atkinson, Bonino, P. Kane - A. Lee, D. Larkin, J. Gaudreau - Kreider, White, DeBrincat - Gibbons, D. Ryan, Coleman. Trenér: Jeff Blashill.

Švýcarsko-Francie

Švýcarsko porazilo ve svém závěrečném zápase ve skupině A na mistrovství světa v Kodani Francii 5:1 a zajistilo si postup do čtvrtfinále. Švýcaři obsadí čtvrté místo a ve vyřazovací části se ve čtvrtek utkají s Finskem. Jejich dnešní úspěch vyřadil ze hry o play-off Slovensko, které odpoledne nastoupí proti Bělorusku.

Švýcaři věděli, že k postupu potřebují Francii porazit, a od první minuty nechtěli nic ponechat náhodě. Byli výrazně střelecky aktivnější, vytvářeli si šance a jen díky brankáři Hardymu vydržel nerozhodný stav až do 13. minuty. Pak otevřel skóre Hofmann.

Následně mohl vyrovnat Fleury, ale ještě v první třetině zvýšil vedení Švýcarů po rychlém protiútoku pohotově dorážející Corvi. Jedinečnou šanci přidat další gól měli hráči helvétského kříže ve dvouminutové přesilové hře pět na tři, Hardy si však se sprškou střel poradil.

Francouzi měli několik slibných příležitostí duel zdramatizovat, Genoniho však nepokořili a v oslabení potřetí inkasovali. Čtvrtý gól přidal Fiala na začátku třetí třetiny a na výhře i postupu Švýcarů nic nezměnilo ani následné snížení Francie. Poslední slovo měl v oslabení Moser.

Trenér Dave Henderson se tak se střídačkou francouzské reprezentace, na které stál od roku 2004, rozloučil porážkou a šestým místem ve skupině. Od příští sezony tým převezme Philippe Bozon.

Skupina A (Kodaň): Švýcarsko-Francie 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 13. Hofmann (Haas, Müller), 16. Corvi (Niederreiter, Meier), 38. Untersander (Josi, Corvi), 43. Fiala (Haas, Fora), 54. Moser (Vermin, Müller) - 44. Leclerc (Chakiachvili, Perret). Rozhodčí: Olenin (Rus.), Schukies (Něm.) - Davis (USA), Jensen (Dán.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6573. Švýcarsko: Genoni - Diaz, Josi, Untersander, Kukan, Fora, Müller, Frick - Rod, Schäppi, Scherwey - Niederreiter, Corvi, Meier - Andrighetto, Vermin, Fiala - Moser, Haas, Hofmann. Trenér: Patrick Fischer. Francie: Hardy - Manavian, Chakiachvili, Gallet, Hecquefeuille, Janil, Raux, Thiry - Fleury, Guttig, Rech - T. Da Costa, Texier, Treille - Lamperier, Claireaux, Douay - Perret, Ritz, Leclerc. Trenér: Dave Henderson.

Slovensko-Bělorusko

Slovenští hokejisté se rozloučili s mistrovstvím světa v Kodani výhrou nad Běloruskem 7:4. Pěti asistencemi se na třetím slovenském vítězství podílel útočník Ladislav Nagy, dvě branky a dvě asistence si připsal Marek Bakoš. Slovensko, které čtyřikrát skórovalo v posledních devíti minutách, obsadilo ve skupině A páté místo. Bělorusko skončilo bez bodu poslední a sestupuje.

"Zápas jsme si chtěli užit. Sami jsme si to ale zkomplikovali. Vedli jsme 2:0 a dovolili jsme soupeři vyrovnat a otočit stav. Nakonec jsme to ale v závěru rozhodli v náš prospěch," řekl Nagy.

O osudu slovenského mužstva v turnaji podle něj rozhodlo už první utkání proti českému týmu. "Neměli jsme dostat gól na 2:2 deset sekund před koncem. Kdyby se to nestalo, byli bychom sebevědomí a Švýcary porazili," podotkl osmatřicetiletý útočník.

Slováci přišli o šanci postoupit do čtvrtfinále poté, co Švýcarsko odpoledne zvítězilo nad Francií, proti Bělorusku ale začali dobře. Již po 18 sekundách otevřel skóre Bakoš, který nahradil v elitním útoku Krištofa.

Když v 11. minutě zvýšil v přesilové hře Nagy tečující Bakošovu střelu na 2:0, vypadalo to, že si Slovensko v pohodě připíše očekávanou výhru, jenže ve druhé třetině soupeř utkání zdramatizoval.

Místo zraněného Rybára se do branky nečekaně postavil Čiliak a přestože jeho spoluhráči byli i nadále střelecky aktivnější, Bělorusko vyrovnalo. Nejprve se v oslabení prosadil Kitarov, poté skóroval v početní výhodě Linglet, jenž tečoval Plattovu střelu od modré.

Vrátit Slovensku vedení mohli Nagy, Buc, Svitana nebo Bondra, běloruský gólman Trus však chytal výborně. Překonal jej až Bakoš ve 48. minutě. Z vedení se však se spoluhráči radoval jen 43 sekund, než vyrovnal Kovyršin.

A to nebylo od Bělorusů vše. Při Marcinkově vyloučení je posunul do vedení Vorobej, jehož střelu za Čiliaka nešťastně tečoval Sekera. Třetí vlastní gól kapitána Slováky ale nepoložil a v závěru duel otočili. Nejprve vyrovnal Jurčo, poté se mezi střelce zapsal Hovorka, Ďaloga jistě proměnil trestné střílení a 18 sekund před koncem vydařený závěr svého týmu podtrhl v přesilovce Krištof.

"Nakonec to byl výborný zápas. Po výborném začátku jsme to trochu vypustili, ale věřili jsme si i za stavu 3:4 a bylo důležité, že jsme se dostali zpět do hry," řekl Bakoš a ocenil kanadského trenéra Craiga Ramsayho. "Konečně máme svoji tvář, a když hrajeme svoji hru, jsme schopni potrápit každého," podotkl.

Skupina A (Kodaň): Slovensko - Bělorusko 7:4 (2:0, 0:2, 5:2) Branky a nahrávky: 1. Bakoš (Nagy, Sekera), 11. Jurčo (Bakoš, Nagy), 48. Bakoš (Nagy), 52. Jurčo (Bakoš, Nagy), 55. Hovorka (Krištof), 56. Ďaloga z trest. střílení, 60. Krištof (Jurčo, Nagy) - 33. Kitarov (Drozd, Falkovskij), 35. Linglet (Platt, Levša), 49. Kovyršin (Suško, Pavlovič), 51. Vorobej (Platt, Šarangovič). Rozhodčí: Hribik (ČR), Lemelin (Rak.) - Kilian (Nor.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:4. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 4857. Slovensko: Rybár (21. Čiliak) - Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Fehérváry, Jaroš, Jánošík, Grman - Jurčo, Nagy, Bakoš - Hovorka, Krištof, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Kudrna, Marcinko, Cingel. Trenér: Craig Ramsay. Bělorusko: Trus - Vorobej, Falkovskij, Chenkel, Lisovec, Ustiněnko, Korobov - Platt, Šarangovič, Linglet - Suško, Kovyršin, Pavlovič - Kislyj, Razvadovskij, Levša - Gavrus, Kitarov, Drozd. Trenér: Sergej Puškov.

Kanada-Německo

Hokejisté Kanady uzavřeli na mistrovství světa své vystoupení ve skupině B v Herningu výhrou 3:0 nad Německem. Zajistili si třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká poražený z večerního zápasu Rusko - Švédsko. Po dvou bodech si připsali útočníci Ryan Nugent-Hopkins za gól a asistenci a Connor McDavid díky dvěma nahrávkám. Brankáři Darcymu Kuemperovi stačilo na čisté konto 12 zákroků.

Duel Kanady s Německem už rozhodoval pouze o jediné věci. Zatímco stříbrní medailisté z únorové olympiády byli již před jeho začátkem ze hry o play off venku, Kanada měla jistotu, že si vyřazovací boje zahraje. Jen nebylo jasné, zda do nich půjde ze třetí, či čtvrté příčky.

Zámořský tým se prosadil po pouhých 20 vteřinách od úvodního buly. Schenn dostal na kruh nabito od Nugenta-Hopkinse, pro něhož vybojoval puk McDavid a bez přípravy prostřelil Treutlea. V desáté minutě mohl vyrovnat Kahun, jenže pozorný Kuemper jeho šanci zmařil.

Souhra dvou kanadských hvězd zafungovala znovu ve 28. minutě, kdy kapitán McDavid přenechal kotouč rozjetému parťákovi a Nugent-Hopkins z kruhu střelou přes obránce zvýšil na 2:0. Němci sice ve druhé třetině vyslali sedm ze svých 12 střeleckých pokusů, Kuemper si ale se všemi poradil.

Na začátku třetí části Němci neuspěli v jedné ze dvou přesilovek, které v utkání měli. Místo toho v 50. minutě pečetil výhru Kanady Jost, jenž se štěstím procedil kotouč za Treutleho záda.