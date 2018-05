Co ukázal úvod MS? Velkou sílu favoritů i český potenciál

Teprve tři úvodní hrací dny má za sebou světový šampionát v ledním hokeji, a tak vyvozovat závěry by ještě bylo předčasné. Některé poznatky však jsou už teď zřejmé na první pohled. Tradiční favorité naznačili ohromnou sílu, jiné týmy zase budou rády za každý vstřelený gól. A Češi? Ti předvedli dva výkony, na kterých se do budoucna dá stavět.



Kanada, USA, Švédsko, Finsko, Rusko - to je silná pětka, za kterou ostatní mužstva v posledních letech zaostávají. Ať už se to českému fanouškovi líbí, nebo ne, dánský šampionát to zatím jen potvrzuje.



Zámořské celky se střetly hned v prvním utkání turnaje a ukázaly, že daly dohromady velmi silné (a vyrovnané) výběry. Američané nakonec vyhráli po nájezdech, Kanaďané v zápase ale o nic horší nebyli. Spíš naopak, hlavně v první třetině na ledě dominovali McDavid, O´Reilly, Schenn a spol.



Ti pak ve svém druhém vystoupení v Herningu rozebrali nebohé Korejce, kterým nasypali deset gólů, ačkoliv hráli sotva na půl plynu a při pohledu na nasazení, s jakým Kanaďané (ne)chodili do osobních soubojů byste asi neřekli, že sledujete hru největšího favorita celého mistrovství. Bez problémů zvládli druhý duel i Američané, domácím Dánům nedali šanci.



Naprosto suverénně zatím plní roli favorita i Finové, šestnáct vstřelených branek to jasně dokazuje, byť Korea a Lotyšsko jejich skutečnou sílu ještě úplně neprověřily. Skvělou formu si z Caroliny přivezl dvacetiletý šikula Aho, který ve dvou zápasech nasbíral deset bodů (4+6) a vládne produktivitě turnaje. Příliš zkrátka se pak nedrží ani jeho parťák Teräväinen (3+5).



Zbylé týmy ve skupině B proto podle očekávání čeká bitva o čtvrté místo, poslední vstupenku do čtvrtfinále. A jak naznačily dosavadní vzájemné souboje Němců, Lotyšů, Norů a Dánů - rozhodovat může (a zřejmě i bude) každý bod. Korejci si užijí premiérovou účast mezi elitou, ale pokud se nestane zázrak, za rok je na Slovensku neuvidíme.

Přijedou zámořské posily?



Větší pozornost českých příznivců je pochopitelně upřena do Kodaně, kde ve skupině A hrají svěřenci Josefa Jandače. Ti na úvod otočili důležitý zápas se Slovenskem, a pak podlehli favorizovaným Švédům. Herně však paradoxně lépe vypadal druhý zápas, Červenka a jeho parťáci sehráli se silnými Seveřany vyrovnanou partii, kterou rozhodl pomalejší vstup do zápasu.



Proti Slovákům dlouho šlo spíš o bezzubé dobývání brány skvělého Čiliaka než o nějaký přesvědčivý výkon. Vyrovnávací trefa mladíka Nečase deset vteřin před koncem však může mít v konečném součtu velkou cenu. Devatenáctiletý brněnský talent pak po prudkém nárazu do mantinelu musel vynechat nedělní utkání, ale jeho zdravotní stav se zlepšuje a do turnaje by ještě měl zasáhnout.

ℹ️ | Dnes nás čeká jen trénink ve 12:30, na kterém budou gólmani a hráči, kteří zatím nezasáhli do zápasů, individuálně by se měl zapojit i Martin @necas88. Večer ve 20:00 se Jiří Fischer vyjádří k situaci s hráči, kterým skončila sezóna v NHL. #mshokej #IIHFWorlds - Hokejový nároďák (@narodnitym) 7. května 2018

Jako velmi prozíravé se ukázalo rozhodnutí trenérů, kteří při Nečasově absenci nedopsali na soupisku dalšího útočníka a v souboji se Švédskem točili jen jedenáct forvardů. V noci z neděle na pondělí totiž sezona v NHL skončila Tomáši Hertlovi ze San Jose i českému duu z Bostonu - Davidům Pastrňákovi a Krejčímu. Pokud by alespoň jeden z nich na poslední chvíli přiletěl do Dánska, bylo by to vítané posílení. Jasno by mělo být v pondělí večer.

V dalších zápasech kodaňské skupiny pak do šampionátu s přehledem vstoupili Rusové, ve dvou utkáních neinkasovali a sedmigólové triumfy nad Francií a Rakouskem vypadaly spíš jako svižnější trénink. Tradičně nebezpeční budou Švýcaři, kteří v důležitém souboji o čtvrtfinále zdolali Slováky, a pokud naplní roli favorita proti Bělorusům a Francouzům nemělo by jim místo v nejlepší osmičce uniknout. Právě hráči ze země helvetského kříže budou v úterý třetím soupeřem českého týmu.

Co tedy tři úvodní dny šampionátu ukázaly? Že rozdíly mezi top týmy a zbytkem světa jsou letos výraznější než v minulých letech. Celá pětice favoritů zvládla zápasy proti slabším výběrům suverénně a s chutí si zastřílela. Mladý český výběr, který si spolu poprvé zahrál až přímo v Dánsku, herně ani výsledkově nezklamal, dva body jsou dobrým vstupem do turnaje. Více však naznačí až další těžké dva zápasy (Švýcarsko, Rusko), které Jandačův výběr čekají.