Čtvrtfinále startuje: Češi proti Američanům nebo souboj gigantů

Základní skupiny jsou minulostí, mistrovství světa tak vstupuje do své poslední a nejzajímavější fáze. Vyřazovacích bojů se zúčastní jen osm nejlepších reprezentací, mezi které se znovu probojoval i český výběr. Kromě zápasu Čechů s Američany bude nejsledovanějším duelem souboj hokejových gigantů. Hned ve čtvrtfinále tak skončí pouť Ruska nebo Kanady.

USA - Česko

Pro české fanoušky půjde o nejdůležitější zápas ze všech čtyř čtvrtfinálových. Základní skupina národnímu týmu celkem vyšla, prohrál jen jediné utkání a dokonce si poradil i s Ruskem. Velkou zbraní svěřenců trenéra Jandače je bostonské duo. Pastrňák a Krejčí prokazují po svém příletu extratřídu, a pokud jim čtvrteční zápas sedne, mohli by být rozdílovým faktorem.

Američané museli na úvod mistrovství zvládnout velkou překážku v podobě Kanady, což ale zvládli a skupinovou fází proplouvali bez větších problémů. V posledním utkání ovšem narazili na Finsko, které jim udělilo lekci z produktivity. Přestože ve střeleckých statistikách byli Seveřané horší, nakonec USA přesvědčivě porazili.

Rusko - Kanada

Předčasné finále si užijí fanoušci v Kodani, kdy v souběžně hraném utkání se zápasem Čechů, se proti sobě postaví Rusko a Kanada. Rusové až do posledního střetnutí ve skupině bojovali o prvenství a proti Švédsku dokonce vedli, pak ale o vedení přišli a nakonec prohráli. Místo slabšího soupeře je tak bude čekat asi největší protivník ze všech.

Kanada se zatím na mistrovství světa poměrně trápí. Nejenže nevyhrála nad USA ani Finskem, bod ztratila i proti Lotyšsku. Kanaďané se tak museli spokojit se třetím místem, ze kterého ovšem neměli vůbec výhodnou pozici pro play-off. Tým kolem McDavida určitě nebude chtít jet domů předčasně, a tak se mají fanoušci na co těšit.

Švédsko - Lotyšsko

Švédové dostali pro čtvrtfinále přijatelného soupeře, proti Lotyšsku by totiž měli být výrazným favoritem a skoro jistým postupujícím do semifinále. Lotyši se do vyřazovacích bojů dostali na poslední chvíli, kdy se v úplně posledním utkání skupiny postavili domácímu Dánsku. Situace byla taková, že vítěz tohoto střetnutí se posune dále. Nakonec rozhodl jeden jediný gól, o který se postaral Džerinš.

Suverénem skupiny, ve které hráli i Češi, se nakonec stali Švédové, kteří neprohráli jediné utkání. Ve výsledku přišli o pouhý jeden bod, když zachraňovali vítězství nad Slovenskem až v prodloužení. Kromě zámořských reprezentací je Švédsko jediné, které se spoléhá až na výjimky výhradně na hráče NHL. Po posílení v průběhu šampionátu mají na soupisce rovných dvacet hokejistů z nejslavnější ligy světa.

Finsko - Švýcarsko

Čtveřici čtvrtfinálových zápasů doplní souboj Finska a Švýcarska. Přestože Finové ve svých řadách nemají tolik hvězd z NHL, dokázali se značným rozdílem porazit Kanadu a na závěr skupiny i USA. O všechno se stará dvojice mladých hokejistů z Caroliny. Aho a Teräväinen na mistrovství doslova řádí, první jmenovaný má skoro dva a půl bodu na zápas, jeho spoluhráč na tom ale není o moc hůře. Mírným varováním pro reprezentaci severské země jsou zápasy s Dánskem nebo s Německem, se kterými se jim nedařilo. A do stejné skupiny se dá zařadit i jejich čtvrtfinálový soupeř.

Švýcaři si předstihem a po právu zajistili místenku mezi osmi nejlepšími mužstvy, ale v prvním kole vyřazovacích bojů mají před sebou velmi těžký úkol. Každopádně už ve skupině prokázali, že se nebojí nikoho a mohou překvapit. Českému týmu sebrali bod, Rusy a Švédy sice trápili až do závěrečných minut, nakonec jim ale vždy kousek scházel. Jestli se jim podaří do třetice jednu z hokejových velmocí přetlačit, se všichni dozví už ve čtvrtek večer.