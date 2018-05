Dánsko a Lotyšsko zvítězily, Bělorusko sestupuje

V sobotním programu už jsou dohrány čtyři duely. Vyřešila se i otázka sestupu z české skupiny. V přímém souboji uspěli Rakušané, kteří se tak zachránili, a k sestupu odsoudili Bělorusy. Na hraně balancuje i Korea, která prohrála s pořádajícím Dánskem. V poledních zápasech uspělo Lotyšsko a se štěstím i Švédsko.

Rakousko - Bělorusko

Souboj týmů, které prohrály všech pět předešlých zápasů, začal lépe pro Rakušany. Do vedení jim ale v 5. minutě pomohl soupeř. Střelu Viveirose vyrazil brankář Karnauchov jen před sebe a od obránce Korobova se puk odrazil za jeho záda.

V polovině první třetiny trefil Haudum tyč, rozhodující pro vývoj utkání byla druhá část. Bělorusové nejprve nevyužili několik slibných šancí k vyrovnání, poté byl vyloučen Platt a Rakousko hned první přesilovku využilo. Na 2:0 upravil Komarek.

Rakousko pak využilo zásluhou Raffla i druhou početní výhodu. Do běloruské branky se místo Karnauchova postavil Trus, ale v závěru druhé části fauloval Lisovec a soupeř v přesilovce opět udeřil. Mezi střelce se zapsal Zwerger.

V poslední třetině si již Rakušané vítězství v klíčovém duelu i přes střeleckou převahu soupeře pohlídali a udrželi se mezi elitou poprvé od MS v Praze 2004. Bělorusko, které v nejvyšší divizi hrálo od roku 2005, bez ohledu na výsledek posledního zápasu proti Slovensku sestoupí. Týmu nepomohla ani nezvyklá změna hlavního trenéra v průběhu turnaje, kdy místo odvolaného Američana Davea Lewise mužstvo převzal jeho asistent Sergej Puškov.

Skupina A: Rakousko - Bělorusko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) Branky a nahrávky: 5. Viveiros, 31. Komarek (Unterweger), 35. M. Raffl (Komarek), 40. Zwerger (Ulmer). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Rantala (Fin.) - Oliver (USA), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 5:4. Využití: 3:0. Diváci: 7370. Sestavy: Rakousko: Starkbaum - Ulmer, Altmann, Schumnig, Unterweger, Peter, Viveiros, Schlacher - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - Hofer, Komarek, Raffl - Haudum, Rauchenwald, Zwerger - Woger, Obrist, Spannring. Trenér: Roger Bader. Bělorusko: Karnauchov (35. Trus) - Vorobej, Falkovskij, Chenkel, Lisovec, Ustiněnko, Korobov - Platt, Šarangovič, Linglet - Gavrus, Razvadovskij, Kislyj - Matěruchin, Kovyršin, Pavlovič - Děmkov, Kitarov, Drozd - Levša. Trenér: Sergej Puškov.

Dánsko - Jižní Korea

Dánové byli podle očekávání herně i střelecky aktivnější, ale Korejci rychle vybruslili potupný debakl 1:13 s USA z pátečního večera a statečně vzdorovali. Dokonce jim patřila i největší možnost úvodní dvacetiminutovky, při níž trefil An Čin-hi v sedmé minutě tyč za bezmocným Andersenem.

I v dalším průběhu se naplno ukazovalo, že dánský tým spoléhá při střílení gólů především na přesilovky. Při hře pět na pět dali Dánové do dnešního utkání pouze dva góly, další přidal Frans Nielsen ve 23. minutě jen tři vteřiny po skončení trestu Korejců. Jen o 83 sekund později Kim Ki-song vyrovnal a postaral o čtvrtou trefu Korejců na turnaji. Uklidnění do domácích řad vnesl Jesper Jensen ve 33. minutě, kdy ho pěkně od postranního hrazení našel Bjorkstrand.

Výhru zpečetil v 57. minutě přesnou tečí Hardt, kterého při přesilovce oslovil dokonalou příhrou Frans Nielsen. Korejci to v závěru zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, ale porážku už neodvrátili.

Skupina B: Dánsko - Korea 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Branky a nahrávky: 23. F. Nielsen (D. Nielsen), 33. J. Jensen (Bjorkstrand), 57. Hardt (F. Nielsen, J. B. Jensen) - 25. Kim Ki-song (Kim Sang-uk). Rozhodčí: Sjöqvist (Švéd.), Gouin - McCrank (oba Kan.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 10.591. Sestavy: Dánsko: Andersen - O. Lauridsen, J. B. Jensen, Lassen, Larsen, D. Nielsen, N. B. Jensen, Kristensen - Boedker, F. Nielsen, Bjorkstrand - Storm, Regin, Hardt - N. Jensen, J. Jensen, Hansen - Madsen, Jakobsen, Russell. Trenér: Jan Karlsson. Korea: Dalton - Young, Kim Won-čon, Regan, I Ton-ko, So Jong-čon, Plante, O Hjon-ho, Song Hjong-Čchol - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, I Čong-hjon - Radunske, An Čin-hi, Swift - Šin Sang-hun, Pak U-sang, Kim Won-čong - Šin Sang-u, I Jong-čon. Trenér: Pek Či-son.

Lotyšsko - Německo

Prvním výraznějším momentem opatrného a vyrovnaného zápasu byl faul Draisaitla krátce před koncem úvodní třetiny. V jinak velmi slušně hraném utkání, v němž obdržely oba celky jen po dvou menších trestech, si hvězdný útočník Edmontonu vysloužil za zásah do hlavy a krku navíc i osobní desetiminutový trest.

Bezbrankové skóre vydrželo až do konce 37. minuty. V ní měli po hrubce Lotyšů velkou příležitost Michaelis s Noebelsem, ale zmařila ji nepřesná finální přihrávka. Hra se přelila na druhou stranu, kde se do přečíslení dvou na jednoho dostali Balcers s Abolsem, jenž mohl zakončit, což čekal i gólman Treutle, ale Abols fantastickou zpětnou nahrávkou našel dojíždějícího Keninše, který poslal puk do prázdné branky.

Nádherná akce jakoby dodala Lotyšům sebevědomí i do startu třetí třetiny a soupeře naopak rozklížila. Už po 15 vteřinách prostřelil německého gólmana ranou pod lapačku Galvinš, a když pak z pod ležícího beka Mebuse vyšťoural kotouč ve 48. minutě Džerinš a zvýšil na 3:0, bylo s finalisty olympiády zle.

Situaci Němců nijak nevylepšila ani rychlá odpověď Kahuna o 46 sekund později. Hager sice v 58. minutě ještě trefil tyč, Němci to zkusili i s hrou bez brankáře, gólově už se však neprosadili.

Na německém kontě tak je z pěti vystoupení v Dánsku pouze jediná výhra. "Tohle je velmi zdrcující porážka. Myslím, že jsme hráli svůj nejlepší zápas na turnaji, rychle jsme přecházeli přes střední pásmo a nutili Lotyše k chybám naším napadáním. Jenže oni skórovali jako první a povedlo se jim to v ten správný čas," uvedl německý kapitán Seidenberg.

Lotyši se podle dosavadního vývoje skupiny utkají velmi pravděpodobně s domácím Dánskem v přímé bitvě o čtvrtfinále. Vzájemný duel obou týmů bude úplně tím posledním v programu základní skupiny B v Herningu.

"Pro nás je tohle ohromně důležitá výhra. Jsou to tři body, které nám nechávají naději hrát o místo ve čtvrtfinále," uvedl lotyšský útočník Miks Indrašis.

Skupina B: Lotyšsko - Německo 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Branka a nahrávky: 37. Keninš (Abols, Balcers), 41. Galvinš (Indrašis, Džerinš), 48. Džerinš (M. Redlihs, Freibergs) - 49. Kahun (Draisaitl, Ehliz). Rozhodčí: Mayer (USA), Kaukokari (Fin.) - Malmqvist (Švéd.), Fluri (Švýc.). Vyloučení: 2:2, navíc Draisaitl (Německo) 10 min. Bez využití. Diváci: 8997. Sestavy: Lotyšsko: Merzlikins - Galvinš, Cibulskis, Balinskis, Sotnieks, Freibergs, Rubins, Zile - M. Redlihs, Džerinš, Indrašis - Keninš, Abols, Balcers - Rihards Bukarts, Blugers, Roberts Bukarts - Razgals, Jevpalovs, Meija - Pavlovs. Trenér: Bob Hartley. Německo: Treutle - Y. Seidenberg, M. Müller, Holzer, D. Seidenberg, Krupp, J. Müller, Mebus - Plachta, Hager, Eisenschmid - Michaelis, Tiffels, Noebels - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Krämmer, Pietta, Wiederer - Höfflin. Trenér: Marco Sturm.

Slovensko - Švédsko

"Byl to náš nejlepší výkon na mistrovství, dostávali jsme se do šancí. Jsem velmi spokojený s výkonem a zároveň hrdý na tým. Když se v příštím zápase proti Rusku přiblížíme k tomuto výkonu, můžeme bodovat i proti dalšímu favoritovi," řekl trenér Slovenska Craig Ramsay.

Ve slovenské brance dostal podruhé na turnaji šanci Rybár a v 8. minutě mu po Rakellově brejku pomohla horní tyč. Následně Švédsko nevyužilo první přesilovou hru a o minutu později inkasovalo. Grmanovu střelu tečoval Jurčo a gólman Hellberg nestihl zareagovat na změnu směru puku.

Favorizovaní Seveřané ale ještě v první části vývoj zápasu otočili. Nejprve vyrovnal ideálně tečující Everberg a poté se v početní výhodě nejrychleji zorientoval na brankovišti Nyquist.

Vyrovnat mohl Bondra, ale v koncovce neuspěl a i díky tomu Švédsko svůj náskok navýšilo. Rybára potřetí překonal De La Rose. Hráči Tre kronor měli optickou převahu, přesto se Slovákům podařilo snížit a dokonce v oslabení. Zpět do hry je dostal obránce Ďaloga.

"Na zápas jsme se důkladně připravovali. Každý se snažil hrát na sto procent. Dodržovali jsme, co jsme měli a celkem se nám dařilo. Škoda výsledku," litoval Marek Ďaloga, který při svém gólu vyzdvihl Nagyovu přihrávku.

Ve třetí třetině nejprve zahrozil Buc, jehož šanci Hellberg zlikvidoval. O minutu později ale už tolik štěstí neměl. Na konci rychlé kombinace byl Nagy.

"Hráli jsme trochu moc pasivně a oni toho využili. Slováci hráli zejména ve třetí třetině aktivně. Musíme se z toho pro příští zápasy poučit," uvedl kapitán Švédska Mikael Backlund.

Hellberg byl ústřední postavou i v dalším průběhu. Tým kanadského kouče Ramsayho ucítil šanci na nečekaný úspěch a měl několik příležitostí rozhodnout. Nakonec však utkání dospělo do prodloužení, ve kterém skórovali Švédové. K výhře jim pomohlo Ďalogovo vyloučení, v přesilové hře si do branky srazil Zibanejadovu přihrávku Sekera.