Duo z Bostonu popřelo Jágrovu teorii, přijely skutečné posily

Význam ustáleného spojení "zámořské posily" naplnili dokonale. Davidové Pastrňák s Krejčím přiletěli z Bostonu do Kodaně a po dopoledním rozbruslení a minimu spánku se rozhodli, že naskočí hned do večerního utkání s Ruskem. Hokejový národ pak jen nevěřícně sledoval, jak neskutečným přínosem pro hru národního týmu při cenném vítězství nad tradičním rivalem (4:3 v prodloužení) byli.



Jejich formace s Dmitrijem Jaškinem Rusům zatápěla takřka při každém střídání, hvězdné duo zařídilo všechny české góly. Krejčí uzavřel zápas s bilancí jedné trefy a tři asistencí, Pastrňák k jedné přihrávce přidal dvě branky včetně té vítězné. V produktivitě českého týmu se jim tak na turnaji mohou rovnat pouze Jaškin s Dominikem Kubalíkem, Pastrňák s Krejčím však na rozdíl od nich zatím nastoupili jen jednou.



V minulosti se často stávalo, že hráči, kteří podobným způsobem na poslední chvíli přiletěli z NHL, potřebovali čas, aby mohli svému mužstvu být platní. Výrazný časový posun, únava po dlouhé sezoně nebo široké evropské kluziště - všechny tyhle faktory hrály proti českým parťákům z Bostonu. I Jaromír Jágr vždy s oblibou říkal, že okamžitě po přesunu ze zámoří je evropský hokej vlastně úplně jiný sport.



Krejčí s Pastrňákem ale jeho teorii naprosto vyvrátili a odehráli nejlepší zápas v reprezentační kariéře. "Let nebyl dobrý, prášky na spaní mi vůbec nezabraly," říkal přitom první z nich ve čtvrtek dopoledne. Společně absolvovali rozbruslení s týmem, odpoledne usnuli aspoň na dvě hodinky. A nakonec se rozhodli: "Jdeme na to!"



Večer pak při premiéře v kodaňské Royal Areně ukázali, proč několik let patří do elitních formací jednoho z nejlepších týmů světa v nejlepší lize světa. Únava? Těžké nohy? Nesehranost? Nic takového. Dva čeští Davidové na ledě dominovali, radost ze hry a touha po úspěchu z nich vyzařovala.



Síla českého týmu rázem vzrostla o několik levelů, při vší úctě k ostatním hokejistům, Pastrňák s Krejčím jsou zkrátka úplně jinde. Výbornou volbou trenérů navíc bylo doplnit jejich duo o urostlého bijce Jaškina, při pohledu na výkon téhle trojky byste asi neřekli, že spolu hraje bez jediného tréninku poprvé v životě.



Jandačovo mužstvo teď čekají tři zápasy proti předpokládaným outsiderům a pak přijde klíčové čtvrtfinále, do kterého už Češi mají velmi blízko. A výběr, od kterého se moc nečekalo, rázem může mluvit o útoku na medaile. Přijely totiž posily s velkým P.