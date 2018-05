Favorité nezaváhali a vysoko vyhráli, Slovensko padlo

Hokejisté Kanady s přehledem splnili role favoritů a Jižní Koreji nasázeli deset branek. V souběžně hraném utkání Rusové jasně přehráli Rakousko a vedou skupinu s celkovým skóre 14:0. Norové nakonec urvali dva body, když Německo porazili 5:4 po nájezdech. Hokejisté Finska jasně přehráli Lotyše a dali jim celkem osm branek. Slovensko nenavázalo na dobrý výkon ze včera a se Švýcarskem prohrálo 0:2.

Korea-Kanada

Hokejisté Kanady rozstříleli ve druhém vystoupení na mistrovství světa v Dánsku Koreu 10:0. Zástupci kolébky hokeje tak napravili úvodní prohru s USA, nováček mezi elitou Korea zůstává ve skupině B bez bodového zisku. Kanada stihla během druhé třetiny šestkrát skórovat. Čisté konto vychytal díky 25 úspěšným zásahům Curtis McElhinney.

Korejci drželi krok proti zámořskému gigantovi osm minut a 41 vteřin. Do té doby si dokonce zahráli i v početní výhodě, ale favorit se v poklidu ubránil. "Byl jsem vážně ohromený tím, jak začali, šli do toho naplno. A je na nich dobře vidět jejich pracovitost. Chvilku nám trvalo, než jsme se v útoku začali prosazovat," řekl kanadský útočník Ryan O'Reilly.

Hned poté minul v dobré šanci Jost, pak už se dostal ke slovu Nugent-Hopkins a díky důrazu na brankovišti otevřel skóre. Následně neuspěl Schenn, Pageau trefil tyč a náskok zvýšil až v další šanci Jost.

Ve druhém dějství už Kanaďané zapnuli místy naplno. Soupeře v něm přestříleli 23:6 a hned v nástupu stihli za 85 vteřin třikrát skórovat. Nejprve využil přesilovku pět na tři Parayko, poté i následující klasickou výhodu O'Reilly a povedený úsek završil Dubois.

V 28. minutě využil další početní převahu Schenn a v 37. minutě přišly další slepené góly Josta a Edmundsona, které dělilo pouhých 18 sekund. To už bylo moc na gólmana Daltona, který si kromě osmi inkasovaných branek připsal 32 zákroků, a do branky šel Pak Song-če.

Kanada nakonec stihla dovršit pro soupeře potupnou "desítku", když ve třetím dějství skórovaly i největší hvězdy McDavid a Eberle. Korejci po porážce 0:4 na olympijském turnaji v Pchjongčchangu nedokázali dát Kanaďanům gól ani na druhém vrcholu sezony.

Vítězové celkem vyslali mezi tyče 50 střel a pět Kanaďanů si připsalo po třech bodech: Jost (2+1), McDavid, Edmundson, Dubois (všichni 1+2) a Barzal (0+3).

"Bylo fajn zahrát si dnes v takovém utkání. Spousta kluků se na té vysoké výhře podílela, což je jedině dobře. Byl to z naší strany solidní výkon," pochvaloval si Matt Barzal.

Skupina B (Herning): Korea-Kanada 0:10 (0:2, 0:6, 0:2) Branky a nahrávky: 9. Nugent-Hopkins (Schwartz, McDavid), 18. Jost (Eberle, Barzal), 22. Parayko (McDavid, Ekblad), 22. R. O'Reilly (Barzal), 23. Dubois (Edmundson, Pageau), 28. B. Schenn (Ekblad, Josh Bailey), 37. Jost (Horvat, Dubois), 37. Edmundson (Barzal, Beauvillier), 45. McDavid (Pulock, Dubois), 49. Eberle (Edmundson, Jost). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Rantala (Fin.) - Kilian (Nor.), Oliver (USA). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:3. Diváci: 3902. Korea: Dalton (37. Pak Song-če) - Young, Kim Won-čon, I Ton-ko, Regan, Plante, O Hjon-ho, So Jong-čon - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, An Čin-hi - Swift, Čo Min-ho, Radunske - Čon Čong-u, Pak Čin-kjo, Šin Sang-hun - Pak U-sang, I Jong-čon, Kim Won-čong - Šin Sang-u. Trenér: Pek Či-son. Kanada: McElhinney - R. Murray, Parayko, Edmundson, Ekblad, Pulock, Nurse, Chabot - Josh Bailey, R. O'Reilly, B. Schenn - Nugent-Hopkins, McDavid, Schwartz - Beauvillier, Barzal, Eberle - Dubois, Horvat, Pageau - Jost. Trenér: Bill Peters.

Rusko-Rakousko

Hokejisté Ruska deklasovali ve svém druhém zápase na mistrovství světa v Kodani Rakousko 7:0 a na turnaji ještě neinkasovali. Úřadující olympijští vítězové a obhájci bronzu z loňského šampionátu duel s nováčkem elitní divize bez problémů ovládli, dva góly vstřelil Michail Grigorenko. O čisté konto se podělili Vitalij Košečkin a Igor Šesťorkin.

"Je to výborný začátek turnaje. Celý tým oba zápasy odehrál dobře a nepolevili jsme až do konce. Vítězství je fajn, ale na druhou stranu by bylo trochu směšné, kdybychom ztratili body s týmem, jako je Rakousko," řekl útočník Jevgenij Dadonov.

Sborná v pátek jednoznačně přehrála Francii 7:0 a ani s dalším soupeřem neměla problémy. I přes pozvolný úvod si Rusové v první třetině vypracovali v rozmezí necelých čtyř minut tříbrankové vedení. Svěřenci trenéra Ilji Vorobjova se prosazovali individuálně i kombinačně.

"Ze začátku jsme s nimi měli trochu problémy. Hráli dobře a my jsme se nemohli dostat z našeho pásma. Pak jsme ale dali pár gólů, trochu změnili svou hru a mohli hrát více v útoku," řekl útočník Arťom Anisimov, který v zápase nasbíral dva body za gól a asistenci.

V druhé části to chvílemi vypadalo, že hráči Ruska šetří síly na další zápasy, přesto přidali další góly. Podruhé se mezi střelce zapsal Grigorenko, zakončení do odkryté branky připravil pro Kaprizova kapitán Dacjuk a premiérový gól na turnaji dal Mamin.

Košečkin měl sice více zákroků než proti Francii, kdy musel zlikvidovat jen deset střel, žádné složité situace ale řešit nemusel. Ve třetí třetině jej nahradil Šesťorkin, který ale také nekapituloval a připsal si jen čtyři zákroky. Naopak rakouský gólman Madlener dostal ještě gól po samostatné akci obránce Michejeva.

"Rusové mají dobrý tým a pro nás je zajímavá zkušenost nastupovat proti takovým hráčům a vidět, jaké je to být nejlepší na světě. Samozřejmě, že bychom s nimi rádi sehráli vyrovnanější zápas, ale myslím si, že jsme se taky něco naučili," řekl útočník Brian Lebler.

Skupina A (Kodaň): Rusko-Rakousko 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) Branky a nahrávky: 10. Grigorenko, 12. Anisimov (Bučněvič), 14. Barabanov (Michejev, Jakovlev), 24. Grigorenko (Anisimov), 30. Kaprizov (Dacjuk, Dadonov), 38. Mamin (Kaprizov), 54. Michejev. Rozhodčí: Mayer (USA), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), Šefčík (SR). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 9502. Rusko: Košečkin (41. Šesťorkin) - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Něstěrov, Chafizullin, Trjamkin, Jakovlev - Šalunov, Andronov, Mamin - Dadonov, Dacjuk, Kaprizov - Bučněvič, Anisimov, Grigorenko - Michejev, Kablukov, Barabanov. Trenér: Ilja Vorobjov. Rakousko: Madlener - Schumnig, Unterweger, Ulmer, Heinrich, Schlacher, Viveiros, Peter, Altmann - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - Hofer, Komarek, Lebler - Woger, Rauchenwald, Zwerger - Spannring, Obrist. Trenér: Roger Bader.

Německo - Norsko

Stříbrný celek z olympijského turnaje Německo má po dvou zápasech mistrovství světa v Dánsku na kontě jen dva body. V dnešním duelu skupiny B nezvládli Němci podruhé nájezdy a podlehli Norsku 4:5. První výhru Seveřanů, kteří v úvodním utkání podlehli 2:3 po prodloužení Lotyšsku, zařídil vítězným nájezdem Mathias Trettenes.

"Chtěli jsme dnes tři body. Ale vyhráli jsme rozstřel a máme dva. Víme, že to pro další vývoj turnaje může být ohromně důležité," řekl norský forvard Tommy Kristiansen.

Seveřanům vyšel v Herningu mnohem lépe nástup do zápasu. A to paradoxně přesto, že po pouhých 40 vteřinách putoval za hákování na trestnou lavici Mathis Olimb a Plachta v úvodu početní výhody napálil parádní ranou bez přípravy tyč za bezmocným Pielmeierem.

Mathisův mladší bratr Ken André se totiž vzápětí pustil nebojácně do souboje s přesilou, když nejprve u hrazení za německou brankou obral o puk kapitána Dennise Seidenberga, zkusil nahrát, ale puk se k němu po zásahu gólmana Pielmeiera vrátil a dorážka norského forvarda skončila v síti.

V sedmé minutě Němci navíc špatně vystřídali, což potrestal dorážející Valkvae Olsen. Brankář Haukeland se pak vyznamenal skvělým zákrokem proti Eisenschmidovi, ale blok tří oslabení v řadě se Norům přece jen vymstil, když Thoresen nešťastně při obranném zákroku uklidil puk za Haukelanda. Michaelis pak v 19. minutě vyrovnal, jeho pokus tečoval norský bek Ström.

"Vedli jsme 2:0 a najednou jsme úplně přestali hrát," připustil Kristiansen. "Celý zápas jsme ale tvrdě pracovali a makali hlavně jako tým. Soupeř dal tři šťastné góly a ty první dva jsme za něj vstřelili rovnou my sami," řekl Kristiansen.

Už po 96 vteřinách ze druhé části Norsko opět vedlo zásluhou Bastiansena, jenže i tento náskok Němci smazali. Poté co se Seveřané provinili technickým přestupkem při vhazování a museli do čtyř, trefil se podruhé v utkání Hager.

Ani Sörvikův gól z 51. minuty nebyl ještě tím vítězným. Na zásah litvínovského beka totiž odpověděl už po pouhých 25 sekundách Yannic Seidenberg. A protože sudí v končící 56. minutě neuznali Norům gól, který padl z dorážky po zásahu do Pielmeierovy masky, oba týmy musely - stejně jako v prvním vystoupení - i do prodloužení.

V něm Norové i přes oddechový čas nevyužili přesilovku, ale nájezdy zcela ovládli. Proměnili tři ze čtyř, zatímco Němci ani jeden ze tří. Rozhodl Trettenes, jenž v předchozím průběhu odehrál jen devět střídání.

"Puk se dnes neodrážel naším směrem," ulevil si gólman poražených Timo Pielmeier. "Občas může nějaký šťastný odraz rozhodnout celý zápas, ale my jsme se ho za ty dva zápasy nedočkali. Máme však mladý a dobrý tým, který se teprve vyvíjí. A tento zápas nám může pomoci," dodal Pielmeier.

Skupina B (Herning): Německo - Norsko 4:5 po sam. nájezdech (2:2, 1:1, 1:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 15. Hager (Draisaitl, Plachta), 19. Michaelis (Noebels, J. Müller), 28. Hager (Draisaitl), 51. Y. Seidenberg (Plachta, Draisaitl) - 2. K. A. Olimb, 8. Valkvae Olsen (Lindström, M. Olimb), 22. Bastiansen (Salsten, Valkvae Olsen), 51. Sörvik, rozhodující sam. nájezd Trettenes. Rozhodčí: Reneau (USA), Iverson - Vanoosten (oba Kan.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5491. Německo: Pielmeier - Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Mebus - Hager, Kahun, Eisenschmid - Uvira, Krämmer, Pietta - Michaelis, Tiffels, Noebels - Plachta, Draisaitl, Ehliz - Wiederer. Trenér: Marco Sturm. Norsko: Haukeland - Holös, Bonsaksen, Sörvik, Johannesen, Espeland, Ström, Bull - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Valkvae Olsen, Bastiansen, Salsten - K. Forsberg, S. Thoresen, Hoff - Kristiansen, Roest, Röymark - Trettenes. Trenér: Petter Thoresen.

Lotyšsko - Finsko

Hokejisté Finska porazili v utkání skupiny B na mistrovství světa v Herningu Lotyšsko vysoko 8:1. Finové zopakovali výsledek z úvodního vystoupení proti Koreji a jsou zatím stoprocentní. Lotyši zůstali na dvou bodech za výhru s Norskem v prodloužení. Hned u šesti gólů byl útočník Sebastian Aho, jenž dvakrát sám skóroval a připsal si ještě čtyři nahrávky.

Finové si stejně jako v sobotu s chutí zastříleli. Pomohlo jim k tomu i rychlé vedení a celkově povedená první třetina. Už po 84 vteřinách otevřel skóre Aho. V osmé minutě lovil Gudlevskis kotouč ze sítě podruhé, poté co Heiskanenovo nahození od modré čáry precizně tečoval Savinainen. Gólman Husso krátce na to vychytal Keninše při přečíslení Lotyšů dva na jednoho, po závaru před lotyšskou brankou pak zvýšil na 3:0 Suomela.

Po faulu vysokou holí Nutivaary, který dostal v polovině 25. minuty trest na dvě plus dvě minuty, se Lotyšsku naskytla obrovská šance na snížení, neboť hrálo takřka minutu přesilovku pět na tři, jenže bez gólového efektu.

Naopak v závěru druhého z menších trestů zachytil Aho špatnou rozehrávku Lotyšů a podruhé v duelu skóroval. Husso se pak vyznamenal při šancích Robertse Bukartse a Balcerse, gól ale slavili znovu Finové po trefě Savinainena.

Skvělou pasáž pak předvedli Finové mezi 47. a 52. minutou, kdy vstřelili další tři branky. Nejprve využili početní výhody Teräväinen a Rantanen, při hře v pěti na obou stranách se pak znovu prosadil Teräväinen. Husso však nakonec čisté konto neuhájil, protože jen 28 sekund po osmém gólu Finů zařídil čestný úspěch Lotyšska Rihards Bukarts.

Skupina B (Herning): Lotyšsko - Finsko 1:8 (0:3, 0:2, 1:3) Branky a nahrávky: 52. Rihards Bukarts (Balinskis) - 2. Aho (Savinainen), 8. Savinainen (Heiskanen, Aho), 18. Suomela, 28. Aho, 35. Savinainen (T. Teräväinen, Aho), 47. T. Teräväinen (Rantanen, Mikael Granlund), 48. Rantanen (Aho, T. Teräväinen), 52. T. Teräväinen (Nutivaara, Aho). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Schukies - Kohlmüller (oba Něm.), Jensen (Dán.). Vyloučení: 5:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 6174. Lotyšsko: Gudlevskis - Galvinš, Cibulskis, Balinskis, Sotnieks, Zile, Freibergs, Rubins - Roberts Bukarts, Džerinš, Indrašis - Karsums, Abols, M. Redlihs - Keninš, Pavlovs, Balcers - Rihards Bukarts, Jevpalovs, Meija - Razgals. Trenér: Bob Hartley. Finsko: Husso - Pokka, Heiskanen, Koivisto, Nutivaara, Kivistö, Honka, Riikola - K. Kapanen, Mikael Granlund, Rantanen - Savinainen, Aho, T. Teräväinen - Manninen, Suomela, Jormakka - Anttila, Pesonen, Mäenalanen. Trenér: Lauri Marjamäki.

Slovensko - Švýcarsko

Hokejisté Švýcarska porazili na mistrovství světa Slovensko 2:0 a mají po dvou zápasech pět bodů v tabulce skupiny A. Čistým kontem přispěl k první výhře Švýcarů nad Slováky na světových šampionátech brankář Reto Berra. Na obou gólech se podíleli Mirco Müller a Tristan Scherwey.

Oba týmy odehrály své vstupní zápasy do turnaje v sobotu, Švýcaři však měli o pár hodin více času na regeneraci a možná i proto byli v úvodu aktivnější. Brankář Čiliak ale stejně jako proti Česku chytal výtečně. Přesto kapituloval jako první, ve 12. minutě jej překonal Scherwey, který tečoval Diazovu střelu od modré čáry.

"Nebyli jsme na zápas připraveni, nebruslili jsme a bez toho to nejde. Na to, že jsme hráli včera, se nemůžeme vymlouvat. Všichni víme, o co a jak se hraje," uvedl kapitán Slovenska Andrej Sekera pro Českou televizi.

Na začátku druhé třetiny Švýcaři zvýšili, poté co se prosadili dokonce v oslabení. Slováci špatně obsadili hráče a Scherwey našel zcela volného Müllera, který nezaváhal.

A o tři minuty mohlo být pro Čiliaka a spol. ještě hůře. Diaz opět dotlačil puk za brankovou čáru, ale rozhodčí předtím chybně předčasně přerušil hru. Slováci poté přežili téměř minutové dvojnásobné oslabení a snížit mohli Nagy či Skalický, Berra ale předvedl dva skvělé zákroky.

Gólman Anaheimu nakonec čisté konto udržel a připsal si celkem 25 zákroků. Zatímco Švýcarsko, které bude v úterý večer třetím soupeřem českého výběru na šampionátu, oslavilo na turnaji druhé vítězství, Slováci podruhé prohráli.

"Nehráli jsme dobře. Teď se musíme vzchopit, vytáhnout si nohy ze zadku a hrát lépe. V pondělí si oddechneme a v úterý už musíme vyhrát," řekl brankář Marek Čiliak, který si v zápase připsal 24 zákroků. Dalším soupeřem Slováků bude Rakousko.