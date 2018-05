Favorité si pohráli s outsidery, došlo i na nájezdy

V Dánsku začalo hokejové mistrovství světa. Roli velkého favorita splnili v Kodani hokejisté Ruska, kteří na úvod porazili Francii vysoko 7:0, podobně vstoupili do turnaje i Švédi, kteří přehráli Bělorusy 5:0. V Herningu předvedli parádní zahajovací zápas zámořské celky, které se oba prezentovaly sympatickou útočnou hrou. Spojené státy americké nakonec přetlačily Kanadu 5:4 po nájezdech, když jim v šesté sérii vystřelil vítězství Cam Atkinson. Tým z pořadatelské země udělal vlastním fanouškům radost ve večerním utkání, německého soka porazil 3:2 po nájezdech.

Hokejisté Švédska vykročili za obhajobou zlatých medailí na mistrovství světa v Dánsku jednoznačnou výhrou nad Běloruskem 5:0. Gólem a dvěma asistencemi se na ní podílel útočník Rickard Rakell, čisté konto udržel Magnus Hellberg. Do první gólové šance utkání se dostal Bělorus Platt, brankář Hellberg však předvedl výborný zákrok a jeho spoluhráči poté soupeři v rozmezí 28 sekund v 10. minutě odskočili. Nejprve otevřel skóre Andersson, poté se ideálně trefil Nyquist.

Švédové poté neproměnili řadu šancí, ve 24. minutě ale přidali další branku. Zibanejadovu akci zakončil Janmark. Běloruský gólman Kulbakov předvedl řadu dobrých zákroků, ve 34. minutě jej ale prostřelil Rakell a Kulbanova nahradil v brance Karnauchov, který dlouho držel čisté konto, zlikvidoval několik slibných šancí, ale nakonec i on kapituloval. Překonal jej Zibanejad. Řadu zákroků však nakonec musel předvést také Hellberg, jenž k čistému kontu potřeboval 27 zásahů. Druhým soupeřem švédského týmu na MS budou v neděli odpoledne čeští hokejisté, které ještě předtím v sobotu večer čeká souboj se Slovenskem.

Mistrovství světa v hokeji v Dánsku Skupina A (Kodaň) Švédsko - Bělorusko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 10. Andersson (Kempe, Everberg), 10. Nyquist (Klingberg, Lindholm), 24. Janmark (Rakell, Zibanejad), 34. Rakell, 57. Zibanejad (Janmark, Rakell). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), McCrank (Kan.). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 10.884. Sestavy: Švédsko: Hellberg - Klingberg, Lindholm, A. Larsson, Ekman-Larsson, Wikstrand, Gustafsson - Janmark, Rakell, Zibanejad - Backlund, Nyquist, Pettersson - J. Larsson, J. de La Rose, Pääjärvi - Kempe, Everberg, Andersson. Trenér: Rikard Gronborg. Bělorusko: Kulbakov (34. Karnauchov) - Lisovec, Chenkel, Korobov, Falkovskij, Vorobej, Děnisov, Djukov, Ustiněnko - Šarangovič, Linglet, Pavlovič - Platt, Kovyršin, Gavrus - Drozd, Děmkov, Kitarov - Razvadovskij, Matěruchin, Suško. Trenér: Dave Lewis.



Olympijští vítězové z Pchjongčchangu a obhájci bronzových medailí z předešlého šampionátu vykročili za ziskem tří bodů ve skupině A již v první třetině, kdy si v rozmezí tří minut a 14 sekund vypracovali tříbrankový náskok. Dvěma góly a asistencí se na výhře favorita podílel Kirill Kaprizov, čisté konto udržel Vasilij Košečkin, který si ale připsal jen deset zákroků.

"Bylo to normální utkání, ve kterém jsme taky udělali několik chyb a ztratili pár puků, na což nás trenéři upozorňovali. Budeme se muset v dalších zápasech zlepšovat, ale je vždy dobré začít vysokou výhrou," řekl Kaprizov, který v Pchjongčchangu rozhodl v prodloužení finálový duel proti Německu. Sborná poprvé na MS pod vedením trenéra Vorobjova rozhodla o očekávané výhře již v první třetině, kdy Hardyho ve francouzské brance postupně překonali po krásných kombinacích či pohotové dorážce Kaprizov, Bučněvič a Dadonov.

Francie sice ve druhé třetině přidala, Rusko však bez větších problémů kontrolovalo utkání a nadále bylo nebezpečnější. Řadu šancí ruští hráči do gólové koncovky nedotáhli, přesto produktivní Kaprizov nakonec vedení favorita navýšil. Ve třetí části poté sborná zvýšila střeleckou produkci a ještě třikrát překonala brankáře Quemenera, jenž nahradil Hardyho na posledních dvacet minut. Rusové využili dvě přesilovky a gólově se nakonec prosadily všechny útočné formace.

"Nebylo to tak jednoduché, jak to může podle výsledku vypadat. Francouzi dobře bruslili. V aréně bylo dusno a led nebyl moc dobrý, ale na to si budeme muset zvyknout. Všichni ale hrajeme na stejném ledě," řekl ruský kapitán Pavel Dacjuk, který si v utkání připsal dvě asistence.

Mistrovství světa v hokeji v Dánsku Skupina A (Kodaň) Rusko - Francie 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) Branky a nahrávky: Branky a nahrávky: 8. Kaprizov (Dadonov, Zajcev), 9. Bučněvič (Grigorenko, Něstěrov), 11. Dadonov (Kaprizov, Chafizullin), 38. Kaprizov (Dacjuk, Zajcev), 43. Barabanov (Kiselevič, Kablukov), 45. Šalunov (Dacjuk, Chafizullin), 58. Anisimov. (Něstěrov, Grigoreno). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sjöqvist (Švéd.) - Šefčík (SR), Suominen (Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 3:0. Diváci: 6453. Sestavy: Rusko: Košečkin - Gavrikov, Kiselevič, Něstěrov, Zajcev, Trjamkin, Chafizullin, Jakovlev - Šalunov, Andronov, Mamin - Kaprizov, Dacjuk, Dadonov - Grigorenko, Anisimov, Bučněvič - Barabanov, Kablukov, Michejev. Trenér: Ilja Vorobjov. Francie: Hardy - Chakiachvili, Manavian, Gallet, Hecquefeuille, Raux, Janil, Thiry - Claireaux, S. Da Costa, Fleury - Treille, Guttig, T. Da Costa - Lamperier, Texier, Rech - Douay, Leclerc, Ritz - Perret. Trenér: Dave Henderson.





USA porazily v úvodním utkání základní skupiny B mistrovství světa v Dánsku tým Kanady 5:4 po samostatných nájezdech. Duel v Herningu rozhodl útočník Cam Atkinson. Kanada vedla 2:0, ale Američané otočili na 3:2, dvěma zásahy se pod výhru podepsal Dylan Larkin.

Zámořské celky nabídly velmi ofenzivní představení. Oboustranně bezstarostný duel rozehráli lépe Kanaďané, kteří šli už po 47 vteřinách do vedení. O první gól šampionátu se postaral Dubois, jemuž vytvořil ideální pozici Horvat.

Vzápětí si oba týmy vyzkoušely hru v početní výhodě, další změna skóre ale přišla až ve 13. minutě. Po velké šanci Američanů sice ještě nedotáhl sólo ke gólové tečce Bailey, ale vyražený puk poslal z otočky před brankoviště, kde číhal O'Reilly a sám rovněž otočkou snadno zakončil do prázdné branky.

"Začátek od nás nebyl zrovna povedený," nezastíral kouč vítězů Jeff Blashill. "Keith (brankář Kinkaid) nás ale udržel v zápasu a myslím, že postupem času jsme byli lepší a lepší. Myslím, že Keith byl nakonec i naším nejlepším hráčem," ocenil brankáře Blashill.

O 96 sekund později poprvé skórovali i Američané a byli zpátky ve hře, když se s pomocí tyče prosadil parádní ranou z kruhu pro vhazování Lee. Nástup do druhého dějství pak patřil americkému výběru a v čase 20:43 bylo vyrovnáno, když se doklepnutím do prázdné branky zapsal poprvé mezi střelce Larkin.

Thompson z dobré palebné pozice sice ještě obrat nedovršil, ale přesně v polovině základní hrací doby se to podařilo Gaudreauovi zakončením na bližší tyč. Američané měli šance k navýšení náskoku, jenže místo toho, aby odskočili, vyrovnal v 38. minutě Beauvillier. V úvodu třetí části vrátil USA vedení Larkin, když upláchl bránícím Kanaďanům a přesnou ranou o tyč překonal Kuempera. Pak ale promluvil do děje hvězdný kanadský kapitán McDavid, jenž našel osamoceného Parayka a stav byl znovu smírný. Vydržel tak až do konce základní doby.

V prodloužení nedokázal z nelehké pozice zakončit do odkryté branky McDavid. Kanada byla nadále aktivnější a vynutila si Colemanův faul, ve výhodné přesilovce čtyři na tři ale příliš kombinovala na úkor střelby. McDavid pak sám fauloval 17 vteřin před koncem nastavené pětiminutovky, takže nemohl na nájezdy. Atkinson je začal parádním gólem hned v první sérii, Eberle vzápětí vyrovnal, další střelci byli neúspěšní. Atkinson tak znovu vstoupil na led v šesté sérii a znovu uspěl, zatímco Eberle už nikoliv.

"Byl jsem připravený, že bych mohl od trenérů dostat šanci. Obvykle chodím na nájezdy i v Columbusu, takže jsem rád, že jsem měl příležitost i tady. Naštěstí to všechno zafungovalo, jak mělo. Je to pro nás skvělá výhra," pochvaloval si Atkinson, jenž oba nájezdy proměnil s velkým přehledem.