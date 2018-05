Francie hraje urputně, musíme se na to připravit, řekl Řepík

Dvakrát v kariéře nastoupil hokejový útočník Michal Řepík v dresu české reprezentace proti Francii a v obou duelech skóroval. Loni na mistrovství světa v Paříži zařídil dvěma góly výhru 5:2 a před čtyřmi týdny v Euro Hockey Challenge v Cergy zpečetil vítězství 6:2. V neděli může Francouzům demonstrovat své střelecké schopnosti znovu na světovém šampionátu v Kodani.

Z minulého vzájemného klání si ale odnesl zranění a byl rád, že kvůli němu nepřišel o start v Dánsku. "Druhý zápas se to tam dost řezalo, až si myslím, že zbytečně, možná, že nás to bude čekat i zítra. Pohmoždili mi tam dost zápěstí," řekl Řepík novinářům. "Je to urputný soupeř. Musíme se na to připravit a trošku zlepšit výkon, který jsme předvedli proti Bělorusku."

Češi pátečním duelem s Běloruskem (3:0) začali sérii posledních tří zápasů v základní skupině A proti papírově slabším soupeřům. Po čtvrteční večerní výhře nad Ruskem (4:3 v prodloužení) rozhodli třemi góly hned v úvodním dějství.

"První zápasy jsme hráli těžké, na doraz, teď to bylo 3:0 po první třetině a trošku víc jsme si s tím začali hrát, úplně jsme se netlačili do brány. Pak už jsme nepřidali žádné góly, ale celý zápas jsme kontrolovali," prohlásil Řepík, který trefou v 19. minutě stanovil konečný výsledek.

Se třemi góly je spolu s Dmitrijem Jaškinem nejlepším střelcem na turnaji a podobně jako na minulých dvou světových šampionátech i na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu se bodově prosazuje. "Jak probíhá turnaj, tak se cítím líp a líp. Jak jsem byl zraněný a neodehrál jsem toho dost v přípravě, trošku mi to trvalo ze začátku, než jsem se do toho nějak dostal, teď už se cítím celkem dobře a bez problémů," uvedl Řepík.

Čtyři z dosavadních pěti duelů na turnaji český tým hrál až od 20:15, ale Řepíkovi pozdní časy nedělají velký problém. "Člověk má odpoledne čas se vyspat, nemusí nijak spěchat. Je jen horší, když se hrají dva zápasy ve dvou dnech a chodí se spát ve dvě nebo ve tři ráno. Spíš je docela nápor hrát třikrát dva zápasy ve dvou dnech a sedm v deseti dnech," prohlásil.

Hokejisté mají nyní za sebou pět utkání v sedmi dnech. "Možná lehká únava je, ale v sobotu jsme se trochu vybruslili, odpočineme si a věřím, že zase budeme připravení. Před čtvrtfinále máme výhodu, že budeme mít dva dny volna," pochvaloval si Řepík.

Češi si mohou v případě úspěchu s Francií prakticky zajistit play off a proti Rakousku pak ještě bojovat o co nejlepší umístění ve skupině A. "Lehce koukáme na druhou skupinu, ale Finové hrajou s Kanadou i Amerikou a může se to tam zamotat. Uvidíme, kdo na nás padne, zatím to teď vypadá na Kanadu. Ty týmy nebudou jednoduché, takže je asi jedno, koho dostaneme. My se na ně budeme muset připravit, zkusit to zvládnout a vyhrát," doplnil Řepík.

Aktuální sezonu začal Řepík ve Slovanu Bratislava a dohrál ji v pražské Spartě. O novém působišti zatím nemá jasno. "Ani to nějak neřeším, soustředím se na výkony a snažím se to vypouštět z hlavy. Uvidíme po mistrovství světa, jestli něco přijde, nebo ne," dodal Řepík.